"Das Baumann" in Kulmbach zeigt den ewigen Geizhals "Scrooge"

In der nächsten Woche steht ein letztes Mal "Oskar und die Dame in Rosa" auf dem Programm. Gezeigt wird das Stück am Montag, 11. Dezember, um 19 Uhr.



Vom 12. bis zum 24. Dezember zeigt "Das Baumann" ein allerletztes Mal "Scrooge", den Weihnachts-Klassiker. Am 12. und 19. Dezember wird um 19 Uhr gespielt, am 16., 22. und 23. Dezember um 20 Uhr - und an Heilig Abend um 10 Uhr.



Das Stück "Oskar und die Dame in Rosa" stammt von Eric-Emmanuel Schmitt. Haben nur gesunde Menschen ein Recht auf Lachen? - Natürlich nicht! Besonders dann, wenn die Lebenszeit nur noch kurz bemessen ist, ist sie es wert, genossen zu werden. Oma Rosa hat das erkannt und ermutigt Oskar, seine Tage mit Glück und positiven Gedanken zu füllen. Dadurch erhält er in nur zwölf Tagen einen Schatz, der das Gewicht von 120 Jahren hat.



Es spielen Katrin Mulzer und Rüdiger Baumann



"Scrooge" ist eine Geschichte nach Charles Dickens von Rüdiger Baumann.



Die berühmte Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens dreht sich um Ebenezer Scrooge, einem verbitterten und freudlosen Geizhals. Sein einziger Genuss besteht darin, Untergebene zu demütigen. Mitmenschen, die sich zu Weihnachten beschenken, verachtet er als hirnlose Verschwender. Freundschaft bedeutet ihm nichts, Liebe hält er für Humbug.



Doch dann besucht ihn sein alter Kompagnon Marley und gibt ihm ein paar gute Ratschläge. Scrooge würde die natürlich in den Wind schlagen, doch eines macht ihm Sorgen: Marley ist vor sieben Jahren gestorben - und er verspricht ihm, dass er nicht der Letzte sein werde, der in dieser Nacht zu ihm kommt.



Es spielen Georg Mädl und Rüdiger Baumann.



Karten können online bestellt werden oder bei der Vorverkaufsstelle Sintenis Deko & Schenken in Kulmbach, Blaicher Straße 25, gekauft werden. Die Reservierung läuft über das Online-System. Nach der Bezahlung per Überweisung sind die Karten sicher. Sie liegen am Abend der Vorstellung am Einlass bereit. Karten können auch telefonisch (09221/933 93) oder per Mail bestellt werden. Geöffnet ist das Theater eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn.