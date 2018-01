Dagmar Keis-Lechner ist oberfränkische Spitzenkandidatin der Grünen für den Bezirk

Die beiden grünen Spitzenkandidaten für die Bezirkstagswahl, Dagmar Keis-Lechner (Kulmbach) und Mathias Söllner (Lichtenfels), sehen in der Flüchtlingspolitik große Chancen für Bayern. Gerade der soziale Bereich ist für beide Kandidierende ein wichtiges Thema.





Barrierefreiheit verbessern



Die Kulmbacher Kreisvorsitzende Keis-Lechner sieht ihren Schwerpunkt zudem in der finanziellen Ausstattung der Sozialpolitik: "Wir Grüne müssen dafür sorgen, dass der Bezirk über ausreichend finanzielle Mittel verfügt. Es kann nicht sein, dass man sich auf Kosten der Betroffenen und Angehörigen behinderter oder pflegebedürftiger Menschen kaputt gespart wird."



Die Barrierefreiheit in Oberfranken ist dabei nur eines der Problemfelder, das die beiden Kandidierenden dringend verbessern wollen.



Ursula Sowa (Bamberg) und Tim Pargent (Bayreuth) belegen die ersten Plätze der Landtagsliste des Bezirks Oberfranken - Dagmar Keis-Lechner (Kulmbach) und Mathias Söllner (Lichtenfels) übernehmen die Spitzenplätze für die Bezirkstagswahl.



"Ich habe mich bewusst auf Platz 2 beworben, weil ich davon überzeugt bin, dass wir Grüne in diesem Jahr zwei Abgeordnete aus Oberfranken in den Landtag senden", so Tim Pargent bei seiner Rede während der Aufstellungsversammlung am vergangenen Samstag in Lichtenfels, bei der er schließlich das Votum für Platz 2 erhielt. red