CVG feiert mit einem Ball

Das Caspar-Vischer-Gymnasium feiert das 125-jährige Bestehen der traditionsreichen Schule. Den Auftakt zu den Festlichkeiten macht aber bereits der Jubiläums-Schulball am 23. Februar 2018.



Ehemalige ist der Stargast

Der Förderverein der Schule lädt die gesamte Schulfamilie sowie alle Tanzbegeisterten zu diesem Event in die Kulmbacher Stadthalle ein.

Die Band BarFly wird auf gewohnte Weise für beste musikalische Unterhaltung sorgen, als Stargast ist Hellen-Swantje Wecker eingeladen. Als ehemalige CVG-Schülerin ist das erfolgreiche junge Showtalent vielen Kulmbachern bestens bekannt.

Ab etwa 23 Uhr wird dann DJ Pascal Luthardt die Regie übernehmen und bis um 3 Uhr früh auflegen.

Das Motto des Schulballs lautet: Eine Zeitreise durch 125 Jahre. Das wird musikalisch, kulinarisch und im Showprogramm durchgezogen - von Jugendstil bis Jugendgroove ist alles dabei.



Showeinlagen

Schülerinnen und Schüler bieten Tanzeinlagen, aber auch Tanzsport Kulmbach und eine Standardformation werden mit von der Partie sein, weiterhin wird es Videoclips und eine Fotosession geben.

Der Vorverkauf hat begonnen, Karten gibt es am Caspar-Vischer-Gymnasium sowie bei der Firma Renner & Rehm in Kulmbach.



Erlös für die Schule

Sitzplätze kosten 18 Euro, Laufkarten gibt es für 9 Euro (aber nur am CVG). Der Erlös kommt dem Caspar-Vischer-Gymnasium zugute.