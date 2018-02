Christian Reinlein steht an der Spitze des THW Kulmbach

Christian Reinlein ist neuer Ortsbeauftragter des THW Kulmbach. Der 34-Jährige hat Norbert Groß abgelöst, der über viele Jahre an der Spitze der Helfervereinigung stand. Reinlein ist damit "Chef" von etwa 80 Aktiven, darunter etwa ein Fünftel Frauen.

Das THW hat sein Hauptaufgabenfeld längst nicht mehr nur wie früher in der Rettung oder Bergung. Heute geht es vor allem darum, nach Großschadensereignissen, Unwettern oder Naturkatastrophen die Versorgung mit Strom, Wasser und elektronischer Kommunikation sicher zu stellen.

Christian Reinlein ist ein "Eigengewächs" des THW. Er zog seinerzeit den Dienst bei der Helfervereinigung dem Dienst bei der Bundeswehr vor. Auf Nachwuchs, der in den eigenen Reihen groß geworden ist, setzt auch er. Dank einer aktiven Jugendarbeit - die Jugendgruppe zählt derzeit etwa 20 Mitglieder - kommen immer wieder junge, engagierte Leute zum THW. Die vor zwei Jahren gegründete "Mini-Gruppe" für Kinder von sechs bis neun Jahren ist sogar so beliebt, dass es dort derzeit einen Aufnahmestopp gibt.

Viel ändern wird sich unter dem neuen Ortsbeauftragten Reinlein beim THW wohl nicht. Er habe, so sagt er, von seinem Vorgänger ein "ordentliches Haus" übernommen. Die Helfervereinigung sei auch für neue Aufgaben und Herausforderungen bestens gerüstet.