"Buschklopfer" feiern Premiere mit rasanter Komödie

Den spanischen Akzent geübt



Im Mittelpunkt steht der liebeskranke Beamte Daniel Vogel (Frank Walther), der über eine Vermittlungsagentur erfolglos eine Partnerin sucht. Immer wieder erhält er nette und aufmunternde Briefe aus der Agentur, was ihn irgendwann auf die Idee bringt: Die Agenturchefin (Carolin Wagner) will ihn gar nicht vermitteln, da sie selbst Interesse an ihm hätte. Also ergreift er die Initiative, was zwangsläufig zu vielen Verwirrungen, Chaos und Verwechslungen führt."Es ist mir noch nie passiert, dass ich bereits beim Lesen eines Stückes spontan lachen musste", sagt Regisseur Georg Mädl, der das Stück auf die fränkische Region angepasst hat. Insgesamt neun Akteure werden auf der Bühne im Kleinkunstbrettla stehen: Mit dabei sind Georg Rebhan als facettenreicher Kommissar, Eberhard Einwag und Andrea Sack als Graf und Gräfin von Pappelberg sowie Silvia Canola-Haußner als rechte Hand der Agenturchefin, die nutzlos versucht, das Chaos zu ordnen.Ganz neu mit an Bord ist Andrea Vießmann als treue Klientin der Vermittlungsagentur. "Ich habe bereits Spielerfahrung in Trebgast sammeln können und wollte unbedingt auch im Winter meinem Schauspielhobby nachgehen." Daher hat sie sich ganz offiziell bei den Buschklopfern beworben und wurde mit offenen Armen in die Schauspielfamilie aufgenommen.Als Unschuld vom spanischen Land ist Annika Ködel mit von der Partie. "Der spanische Akzent war eine Herausforderung, klappt aber inzwischen ganz gut", sagt sie. Und sogar ein Pfarrer (Thomas Lindner) darf in dem bunten Treiben nicht fehlen, denn der Regionalbischof hat ihm einen Posten als Dekan versprochen, wenn er eine passende Ehefrau findet. "Die Balkonszene" verspricht eine Boulevardkomödie in bester "Buschklopfer"-Manier zu werden, bei der gewiss kein Auge trocken bleibt.Die Aufführungstermine im KKB sind: 30. und 31. Dezember, 6., 7., 12., 13., 20., 21., 26., 27. und 28. Januar sowie am 3. Februar. Sonntags starten die Aufführungen jeweils um 17 Uhr, ansonsten Beginn 20 Uhr.Karten im Vorverkauf sind erhältlich bei Schreibwaren Hofmann, in der Geschäftsstelle der Bayerischen Rundschau sowie in der Tourist- Info Kulmbach unter Telefon 09221/95880. Weitere Informationen online unter www.buschklopfer.de