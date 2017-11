Bundessieger kommt aus Kauerndorf

von WERNER REIßAUS

Der Bundessieger in der Berufssparte "Rohrleitungsbauer" kommt aus Kauerndorf. In Kürze wird der 20 Jahre alte Markus Lux in Berlin für den erfolgreichen Abschluss seiner Berufsausbildung ausgezeichnet. seinen Erfolg in der Berufsausbildung ausgezeichnet. Die Auszeichnung "Bayerns Bester" hat Markus Lux schon sicher.

Just in diesem Moment, in dem wir dem jungen Mann bei seiner Arbeit über die Schulter schauen und dabei allerlei über seinen Beruf erfahren wollten, passierte, was auf einer Baustelle immer einmal passieren kann: Bei Baggerarbeiten im Bayreuther Stadtteil Aichig wird eine Wasserleitung beschädigt. Die Baugrube steht im Nu unter Wasser.

Markus Lux und seine Kollegen der Firma Markgraf bleiben gelassen: Hauptleitung absperren, um größeren Schaden zu verhindern, die Anwohner von der Wasser-Absperrung informieren, mit der Reparatur beginnen.... "Es sollte nicht passieren, aber das gehört auf einer Baustelle dazu, dass ein plötzlicher Rohrbruch Probleme bereitet", sagt der Bundessieger.

Eine Viertelstunde später steht Markus Lux dann wieder für das Gespräch zur Verfügung. Ein Beruf, bei dem man viel draußen ist - das hat den Absolventen der Kulmbacher Hans-Edelmann-Schule schon immer interessiert. "Ich schaute dann, was es so für Berufe gibt", erinnert sich der junge Mann. Er absolvierte ein Praktikum bei der Kulmbacher Firma ASK und später noch eines in Bayreuth bei seinem jetzigen Arbeitgeber. "Und dann wurde ich von Markgraf sofort genommen, als ich mich um einen Ausbildungsplatz beworben habe." ein Praktikum und ich wurde von Markgraf sofort genommen."

Die Berufsausbildung begann im September 2014. Auch drei Jahre später ist Lux noch davon überzeugt, dass Rohrleitungsbauer ein Beruf ist, der Zukunft hat: Ohne Rohrleitungsbauer gibt es keine Versorgung mit Wasser und Energie.

Zu seinen Aufgaben gehören die Herstellung von Rohrleitungssystemen aus Kunststoff und Stahl, das Verbinden der Rohrteile durch Schweißen, Kleben oder Schrauben, die Überprüfung der Dichtheit der Rohrsysteme und die Instandhaltung und Sanierung bestehender Rohrleitungen.

Handwerkliches Geschick braucht Markus Lux dafür. Sorgfältig arbeiten muss er und ohne umfassende mathematische und physikalische Kenntnisse geht es nicht.

Weil er in seinen Praktika schon in die Arbeitswelt hineingeschnuppert hatte, wusste der Kauerndorfer von Beginn an, was ihn erwartet. Die Arbeit fiel ihm ebenso leicht wie der Berufsschul-Unterricht. "Ich wusste von Anfang an, dass das für mich der richtige Beruf ist."

Was fasziniert Markus Lux an seinem Beruf? "Die Vielseitigkeit!" Es seien nicht nur viele verschiedene Materialien, mit denen man arbeiten müsse, sondern man sei auch auf unterschiedlich großen Baustellen unterwegs. "Die größte war bisher im unterfränkischen Frankenberg, wo wir eine Wasserversorgungsleitung quer durch das Land bauen mussten." Was für den jungen Mann dabei ganz wichtig ist: "Meine Arbeit macht mir Spaß."

Bei der Abschlussprüfung im Sommer 2017 schaffte Markus Lux die stolze Gesamtnote von 1,3. Eine Ehrung hat der tüchtige Rohrleitungsbauer schon hinter sich: In der Oberfrankenhalle in Bayreuth wurde er kürzlich als Bayerns Bester ausgezeichnet - und erfuhr dabei, dass er es auch zum Bundessieger geschafft hat. "Die Auszeichnung erfüllt mich schon mit einem gewissen Stolz." Und natürlich freuen sich die Eltern und sein Arbeitgeber mit ihm.

Von seiner Firma wurde Markus Lux nach der Ausbildung natürlich übernommen. Mittlerweile hat er einen Markus einen unbefristeten Arbeitsvertrag in der Tasche.

Und weil nach der Prüfung doch einiges an Lernpensum wegfällt, kann sich der Kauerndorf wieder seinen Hobbys widmen, die für ihn Ausgleich zum Beruf sind: Dem Kegelsport bei der 2. Mannschaft des SKC Fölschnitz und der Feuerwehr seines Heimatortes Kauerndorf. Die dörfliche Gemeinschaft ist Markus Lux sehr wichtig. Deshalb ist er außerdem bei den Ortsburschen dabei, die Jahr für Jahr die Kerwa in Kauerndorf ausrichten.