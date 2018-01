Brückenbau bei Untersteinach: Grüne stellen Dringlichkeitsantrag im Landtag

In einem Dringlichkeitsantrag zur Landtagssitzung am Donnerstag (25. Januar) picken sich die Landtags-Grünen exemplarisch die zur Elektrifizierung anstehende Bahnverbindung von Hochstadt/Marktzeuln über Kulmbach nach Hof heraus.



Dort wurden Brücken und Überbauungen zu niedrig ausgelegt, so dass darunter keine Oberleitungen über die Gleise geführt werden können. "Das sind krasse Fehlplanungen mit Tunnelblick nur auf den Autoverkehr. Die Entwicklung der Schienenwege wird so gedankenlos ausgebremst", ärgert sich Markus Ganserer, verkehrspolitischer Sprecher seiner Fraktion, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Er fordert nun einen Sachstandsbericht über aktuelle Ausbauhindernisse und Maßnahmen der CSU-Regierung, damit sich derartige Fehlplanungen künftig nicht wiederholen.



Den Dringlichkeitsantrag haben die Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Jürgen Mistol, Gisela Sengl gestellt. Er hat folgenden Wortlaut:



"Staatliche Fehlplanung stoppen - Elektrifizierung der Oberfrankenachse nicht verbauen.Der Landtag wolle beschließen: Die Staatsregierung wird aufgefordert dem Landtag unverzüglich zum Sachstand der Elektrifizierung der Bahnstrecke Hochstadt/Marktzeuln - Kulmbach - Hof und dem Bau der

Ortsumgehung Untersteinach zu berichten und zu prüfen, ob die bestehende Planung der für

eine Elektrifizierung der Bahnstrecke zu niedrigen Brückenbauwerke noch korrigiert werden kann.

Darüber hinaus wird die Staatsregierung aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass sich derartige

Fehlplanungen in Zukunft nicht wiederholen.



Begründung: Obwohl die Elektrifizierung der genannten Bahnstrecke seit langem im Raum steht, wurden im Zusammenhang mit dem Bau der Ortsumfahrung Untersteinach Brückenbauwerke über die Bahnstrecke zu niedrig geplant und teilweise bereits gebaut. Die Regierung von Oberfranken hat

am 11. Januar 2018 dazu erklärt, man könne die Bahnstrecke für die vorgesehene Elektrifizierung

später tiefer legen, um das Problem zu lösen. Dieses Vorgehen scheint zumindest für die noch

nicht fertiggestellten Brückenbauwerke nicht sinnvoll zu sein. Hier muss umgehend umgeplant

und nachgebessert werden, um eine Elektrifizierung der Bahnstrecke nicht zu gefährden."