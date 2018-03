Brauerei informiert über Bierfest auf dem Kulmbacher Zentralparkplatz

In der Mitteilung der Brauerei heißt es: "Die Neugestaltung des Zentralparkplatzes geht der Vollendung entgegen. Damit kann die Bierwoche wieder zurück ins Herz der Stadt zurückkehren, wo sie sich in einem völlig neuen Gewand präsentieren wird."



Im Rahmen einer Pressekonferenz will die Brauerei am Montag die neue Kulmbacher Bierwoche vorstellen.