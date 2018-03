Brand über Restaurant in Kulmbach

Am Mittwochabend kam es in Kulmbach zu einem Brand über einem Restaurant in der Fritz-Hornschuh-Straße. Ein Nachbar, welcher gegenüber wohnte, hatte starke Rauchentwicklung im ersten Stock bemerkt und alarmierte die Rettungskräfte.Das durch diese Alarmierung ein Wohnhausbrand verhindert wurde, stellte sich weniger später heraus. Beim Eintreffen der Polizei konnten die Beamten den Bereich um den Sicherungskasten schnell ablöschen. Durch die starke Rauchentwicklung waren die Stockwerke jedoch bereits stark verqualmt und die Feuerwehr suchte mit Atemschutzgeräten die weiteren Zimmer ab.Glücklicherweise wurde niemand verletzt, da sich die Personen nicht in der Wohnung aufhielten, sondern im darunter liegenden Restaurant befanden. Nachdem das Restaurant geräumt war, wurden noch verschiedene Glutnester in der Zwischendecke durch die Feuerwehr abgelöscht.Brandursache war ein technischer Defekt im Kabelsystem. Wegen der Löscharbeiten war der Bereich um die Fritz-Hornschuh-Straße für ungefähr eine Stunde gesperrt. Die Feuerwehr Kulmbach war mit 40 Mann vor Ort im Einsatz. Der Sachschaden befindet sich im unteren fünfstelligen Bereich.