Blieb die Herzogin "auf dem rechten Weg"?

Die Unsicherheit auf den Straßen war im Mittelalter bis zu Beginn des 18. Jahrhunderts ein großes Problem. Die Landesherren mussten für Ordnung sorgen. Es lag nicht in ihrem Interesse, dass Kaufleute, Händler und Reisende unterwegs überfallen und beraubt wurden.



Um die Sicherheit zu gewährleisten, legten die Landesherren offizielle Geleitstraßen fest. Diese ließen sie kontrollieren, instandhalten und erhoben dafür Gebühren in barer Münze. Das Bild vom "Raubritter" ist trotzdem ein Klischee. Die Geleitstraßen stellten ein verbindliches System dar, aus dem sich das Recht weiterentwickelte.



Nicht immer deckten sich die Landesgrenzen mit den Geleitgrenzen, sondern führten bis ins Hoheitsgebiet des benachbarten Landesherrn. Im 16. Jahrhundert bildete der Zentbach, der bis heute durch den Ortskern von Schwarzach fließt, die Grenze zwischen dem Fürstbistum Bamberg und der Markgrafschaft Brandenburg-Kulmbach-Bayreuth. Der Bach bildete auch die Geleitgrenze.



An der Brücke, wo heute die Metzgerei "Eisenhut" steht, befand sich damals eine "Schenkstatt". Eine Wirtschaft, in der auch das Burg- und Lehengericht der reichsunmittelbaren Herren von Künßberg tagte. Das Gebäude lag bereits auf bambergischer Seite ebenso wie das nahe Künßberg'sche Rittergut Schmeilsdorf. Ob nun der Geleitwechsel bei einem nicht mehr vorhandenen Steinkreuz oberhalb des Dorfs oder an der Brücke nahe der "Schenkstatt" oder "mitten inn Bach zu Schwartzach" stattfand, hing wohl vom Transportmittel ab: ob man zu Pferde oder mit beladenem Wagen kam.



Ein Rechtsstreit 1562 zwischen Veit von Würzburg, Fürstbischof zu Bamberg und den ernestinischen Herzögen von Sachsen-Weimar dokumentiert nun einen Geleitwechsel, dem die Historiker die Geleitstraßenkarte von Kulmbach nach Coburg verdanken.



Eine gute Woche nach Ostern, am Freitag, 10. April 1562, reiste die 17-jährige Dorothea Susanna Herzogin von Sachsen-Weimar von Kulmbach zurück in die sächsische Amtsstadt Coburg. Ihr Mann, Johann Wilhelm Herzog von Sachsen-Weimar, gehörte mit seinem Bruder Johann Friedrich der Mittlere der ernestinischen Linie an, die für die Lehre Martin Luthers eintrat. Im Markgraftum Brandenburg-Kulmbach hatte Markgraf Georg der Fromme die Reformation schon eingeführt.



Glaubensfragen waren Machtfragen, auch wenn der Streit vordergründig um Hoheitsrechte oder Gebühren ging. Herzogin Dorothea erschien am frühen Morgen des 10. April im Geleit der Brüder Siegel und Bärmann aus Wirsberg. Selbstverständlich stand sie bis Schwarzach unter markgräflichem Geleitschutz, ihre Mutter war eine geborene Markgräfin von Brandenburg-Kulmbach; protestantisch, aber zu Dorotheas Kummer mehr dem Calvinismus zugeneigt.



Von Herzog Johann Friedrich d.M. hatte der Amtmann Heinrich von Etzdorf den Auftrag bekommen, Schwägerin Dorothea in Schwarzach abzuholen und sicher nach Coburg in die Ehrenburg zu geleiten. Etzdorf war schon am 9. April mit etwa 40 ihm beigeordneten Reitern nach Schwarzach geritten, hatte im Wirtshaus übernachtet, um am nächsten Morgen zur Stelle zu sein. Die junge Herzogin verabschiedete sich von ihren markgräflichen Begleitern und ließ sich von Etzdorf im Namen der Herzöge von Coburg willkommen heißen.



Die Landesfürstin sei "im Bach glaitlich angenommen" heißt es in den Akten. Wenige Tage nach der Durchreise gab es Ärger. Der Bamberger Fürstbischof beklagte sich über die Verletzung seiner Hoheitsrechte, die Reisenden hätten ohne seine Erlaubnis sein Territorium durchquert. Die sächsischen Herzöge befragten daraufhin etliche Zeugen.



Ergebnis: Schon immer habe der Wechsel des Geleits "mitten inn Bach zu Schwartzach" stattgefunden. Noch nie habe man dem Bamberger Bischof ein Geleitrecht auf der Strecke nach Coburg zugestanden.



Außerdem seien der Bamberger Amtmann zu Kronach, Hans Friedrich von Künßberg und sein Bruder Leander von Künßberg "dazumal uff der stett gewesenn". Sie hätten nicht widersprochen oder das Geleit behindert.



Ein Maler-Kartograph fertigte nun eine Karte. Er aquarellierte mehrere Blätter im Folioformat, tupfte Bäume und Sträucher in die ockerfarbene, hügelige Landschaft, malte den Main in zartem Graublau und kolorierte die Dächer rot. Die Gebäude sind mit schwarzem Federstrich umrissen, vereinfachend, aber alle wesentlichen Wegemarken auf der Strecke von Kulmbach bis Coburg sind gut zu erkennen.



Die Plassenburg erhebt sich hoch über dem Weißen Main, darunter sieht man die noch von der Markgrafenfehde beschädigte Stadt Kulmbach. Furchteinflößend am südlichen Burgberg eine Richtstätte mit Galgen und zwei Rädern auf hohen Stangen. Ganz im Sinne des damaligen Rechtsbewusstseins drohten dem Verbrecher bei einem Raubüberfall auf einer Geleitstraße die grausamsten aller Strafen, Tod durch Erhängen oder Folterung auf dem Rad.



Entschädigung für geraubtes Hab und Gut, erhielt der Reisende nur mit Schutzbrief auf der Geleitstraße. Wer auf Nebenstraßen auswich, genoss keinerlei Schutz und musste sogar noch Strafgebühr zahlen, wenn er ertappt wurde.



Die Karte zeigt den Straßenverlauf von Kulmbach über die Mainbrücke und nordwärts nach Burghaig ("Hejch", durch den Wald und vorbei am "Schaffhof", der Schäferei auf den Mainwiesen. Dann zweigt der Weg nach Nordosten ab und schlängelt sich hinauf nach Wernstein. Die Burg ist markgräfliches Lehen. Der Maler hält "Wernsthejn" rund ein Jahr nach Beginn des gewaltigen Umbaus von 1561 fest.



Die Geleitstraßenkarte von 1562 zeigt also die wohl älteste Ansicht Wernsteins vor der Verwandlung in ein Renaissance-Schloss. Von der Burg wendet sich die Straße gen Westen nach "Schwartzig" mit seinem hohen Kirchturm.



Wie in den Protokollen vermerkt, erhoben Hans Friedrich von Künßberg als fürstbischöflicher Amtmann und auch Leander als Bamberger Domherr keine Einwände gegen den Geleitwechsel in Schwarzach. So wie sich Herzogin Dorothea offen zum lutherischen Glauben bekannte, war auch Hans Friedrich Künßberg dem neuen Glauben zugewandt. Ein Jahr nach dem Streitfall, wechselte er von fürstlich Bambergischen in Brandenburgische Dienste, wurde Oberhauptmann auf der Plassenburg. Das wäre ohne Konfessionswechsel kaum möglich gewesen. Warum hätten die Reichsritter Hans Friedrich und Leander von Künßberg der jungen, lutherischen Herzogin am Kontrollpunkt Schwarzach Schwierigkeiten bereiten sollen?

Im Ausstellungskatalog ist die ausklappbare kolorierte Karte in Farbdruck mit Beschreibung enthalten. Original! Pracht und Vielfalt aus den Staatlichen Archiven Bayerns. Hrsg. Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, München, 2017. Bezug über den Buchhandel mit ISBN 978-3-938831-80-9, Preis: 25,- Euro.