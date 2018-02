Bierwoche 2018: Brauerei will auf den Zentralparkplatz

Am vergangenen Donnerstag hatte Diplomingenieur Andreas Höhne, der Projektsteuerer für den Umbau des Zentralparkplatzes gegenüber dem Stadtrat zugesichert, dass die Baustelle zum 1. Juni 2018 fertiggestellt sein werde und das Projekt am 8. Juni übergeben werden könne. Aktuell sei man im Zeitplan.



"Wir freuen uns, dass der Projektsteuerer dem Stadtrat mit dem 1.Juni 2018 einen Fertigstellungstermin des neuen Zentralparkplatzes mitgeteilt hat", so die Stellungnahme von Pressereferentin Natalia Balacka auf Nachfrage der Bayerischen Rundschau. "Entscheidend jedoch ist, dass dieser Termin auch eingehalten wird, denn wir müssen den Platz verbindlich am 8. Juni 2018 mit allen erforderlichen technischen Gegebenheiten übernehmen können."



Die Sprecherin der Brauerei fügt hinzu: "Sollte dies nicht der Fall sein, ist ein kurzfristiges Ausweichen in die Lichtenfelser Straße nicht mehr möglich. Wir erinnern in diesem Zusammenhang daran, dass seitens der verantwortlichen Baufirma im vergangenen Jahr 2017 eine Übergabe des bespielbaren Platzes für das Bierfest zu Pfingsten 2017 (!!!) genannt wurde. Nur durch einen gewaltigen Kraftakt unseres Hauses konnte das Bierfest 2017 am alternativen Standort in der Lichtenfelser Straße stattfinden."



Tatsächlich hatte die Brauerei Mitte März 2017 die Reißleine gezogen und angekündigt, dass das Bierfest diesmal nicht auf dem Zentralparkplatz stattfinden werde, sondern auf dem eigenen Gelände in der Lichtenfelser Straße.



Mit dem Bieranstich am 29. Juli begann dann die Diskussion, welcher Festplatz der bessere wäre. Das Event lockt so viele Gäste an wie nie - und die Brauerei legt kein Bekenntnis zur Rückkehr in die Innenstadt ab. Mit dem Verlauf der "bestbesuchten Bierwoche aller Zeiten" im alten Zelt, das zum letzten Mal zum Einsatz kommt, ist sie eigener Aussage zufolge jedenfalls sehr zufrieden.



Die Verlegung des Festes auf das Brauereigelände bekommen Einzelhändler und Gastronomen dagegen deutlich zu spüren. In der Innenstadt ist tagsüber und am Abend deutlich weniger los als in den Vorjahren.



Die Frage nach dem Standort für den Bierstadel erhitzt jedenfalls bis in den Herbst hinein weiter die Gemüter - Dieter Fick und Rainer Greibel kämpfen sogar mit einer Unterschriftenaktion für die Rückkehr in die Innenstadt. In der Stadtratssitzung am vergangenen Donnerstag übergeben sie 2000 Unterschriften von Bürgen, die für eine Rückkehr auf den Zentralparkplatz eintreten, an Oberbürgermeister Henry Schramm (CSU).



Nun liegt es also - erneut - an den Baufirmen, ob der neue Feststadel im Juli auf dem Zentralparkplatz aufgestellt wird.



Die Bierwoche 2018 wird laut Planung der Brauerei vom 28. Juli bis 5. August dauern. Am Samstag (28. Juli) wäre der traditionelle Bieranstich durch Oberbürgermeister Henry Schramm (CSU), am Sonntag der "Tag der Fanclubs". Der "Tag der Generationen" würde am 31. Juli stattfinden.