Betrunkener 20-Jähriger baut auf A70 mehrere Unfälle - und fährt einfach weiter

Alkohol im Blut



Die Fahrt eines 20-jährigen Bayreuthers mit seinem Mercedes beendeten Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth am frühen Samstagmorgen auf der A70 bei Kasendorf.Wie die Polizei mitteilt, machte sich der junge Mann mit seinem 19-jährigen Begleiter nach einem ausgedehnten Discobesuch in Bamberg auf dem Heimweg. Hierbei fuhr er auf der A70 in Richtung Bayreuth und fiel dabei durch eine sehr unsichere Fahrweise auf.Mehrere Verkehrsteilnehmer alarmierten die Polizei über den Notruf. Der 20-jährige streifte sogar mehrmals die Leitplanke - fuhr jedoch einfach weiter. Kurz nach der Anschlussstelle Neudrossenfeld konnte der Mercedes dann mit mehreren Streifenwagen gestoppt werden.Schnell stellten die eingesetzten Beamten den Grund der unsicheren Fahrweise fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Seinen Führerschein ist der junge Mann erst einmal los. Dieser ist sichergestellt worden. Außerdem erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernen vom Unfallort.Zeugen des Vorfalls, die durch die Fahrweise des Mercedes-Fahrers gefährdet wurden, werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-2330 an die Verkehrspolizei Bayreuth zu wenden.