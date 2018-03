Beim Sport: Dieb in Kulmbacher Umkleide

Umkleidekabinen, wo sich Sportler fürs Training fertigmachen und ihre Alltagskleidung und andere Utensilien unbeaufsichtigt zurücklassen, ziehen Diebe magisch an. So geschehen auch am Freitagabend im Kulmbacher Jugendzentrum in der Alten Spinnerei.



Während ein junger Mann, so die Kulmbacher Polizei, beim Ju-Jutsu-Training war, nutzte eine bisher unbekannte Person die Zeit, um dessen Geldbeutel zu entwenden. Die dunkelbraune Ledergeldbörse des Sportlers lag in seinem Rucksack, der im Nachbarraum abgestellt worden war.



Zeugen gesucht

Die Kulmbacher Polizei bittet nun Besucher des Jugendzentrums um Mithilfe: Wer hat in der Zeit von 17.30 bis 18.30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 09221/6090 entgegen.