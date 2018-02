Beim Hohenberger Pfarrfasching ging es hoch her

Pfarrgemeinderatsvorsitzender Alexander Weiß hatte mit einem dreifachen "Hohwerch Helau" einen lustigen Abend angekündigt - und nicht zuviel versprochen. Dafür sorgte auch Alleinunterhalter "HaGeBu" (Hans-Georg Busch) mit seiner schmissigen Musik.





Locker vom Hocker



Büttenrednerin Petra Friedrich beleuchtete die Sitten in der Hohenberger Siedlung. Hart ging sie mit den Männern ins Gericht und kritisierte deren dauernde Wirtshaus-Rennerei. Auch Robert Fürst und Alexander Weiß zogen mächtig vom Leder. Marianne Friedrich betete in der Hohenberger Kirche ein "Vater unser" und wunderte sich, dass ihr der Herrgott (Pater Adrian) aus dem Hintergrund antwortete.



Locker vom Hocker dann Pater Silvester im Regionsunterricht. Er erläuterte, dass die Kids Jesus zu den anstehenden Festen einladen wollen, weil dieser doch Wasser in Wein verwandeln kann. Und die Frage, wann man gleich acht Punkte in der Flensburger Verkehrssünderkartei bekomme, beantwortete er gleich selbst: " Wenn du einen Geisterfahrer überholst!"





Turbulenzen im Pilgerbüro



Einfach köstlich Kathi (Alexander Weiß) und Kuni (Klaus Buß) vom Pilgerbüro Marienweiher. Sie berichteten, dass der Workshop zum Basteln von Shisha-Wasserpfeifen der Renner des Jahres gewesen sei. Und beim Seminar "Abnehmen leicht gemacht" habe sich Pater Adrian als Erster eingetragen. Nach dem Motto "Waschbrettbauch statt Waschtrommel" baten Kathi und Kuni den Pater gleich zu Kniebeugen. Der Saal tobte.