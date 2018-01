Bei Leuchau: 8000 Liter Öl-Wasser-Gemisch laufen aus

Ein technischer Defekt an einem Absaugbehälter ist wohl die Ursache für das Unglück, das sich am Freitag gegen 16.30 Uhr ereignete. Die Brühe lief in einen naheliegenden Entwässerungsgraben, der in Richtung Roter Main führt.



Die Feuerwehren aus Kulmbach, Leuchau und Mainleus errichteten Ölsperren bei Zettlitz, am Mainzusammenfluss und bei Pölz.



Den Einsatz leitete Kreisbrandinspektor Siegfried Zillig.



Über die ökologischen Folgen ist noch nichts bekannt, Experten vom Wasserwirtschaftsamt wurden nach Leuchau gerufen.



Weitere 2000 Liter des Öl-Wasser-Gemischs, die sich noch im Behälter befanden, wurden abgepumpt.



Wegen der Arbeiten kam es zu Behinderungen auf der Bundesstraße, die halbseitig gesperrt war.