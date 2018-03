Bei Kulmbacher Dance-Night bleibt Gänsehautgefühl aus

Spätestens seit den Publikumsmagneten "Lord of the Dance" und "Riverdance" erfreut sich der irische Stepptanz einer immer größer werdenden Fangemeinde. Auch Kulmbach blieb davon nicht ausgespart, wie die gut besuchte Dr.-Stammberger-Halle am Donnerstagabend zeigte.



Das Showprogramm "Night of the Dance" der "Broadway Dance Company & Dance Factory Dublin" versprach weltbeste Profitänzer, grandiose Highlights des irischen Stepptanzes und schwindelerregende Akrobatik aus Südamerika.





Holpriger Beginn



Nach einem etwas holperigen Beginn, der die Zuschauer auch musikalisch nicht mitriss und ihnen allenfalls verhaltenen Applaus entlockte, überzeugten die beiden Akrobaten Nora Contreras Rios und Emiliano Gallando mit imposanten Hebefiguren, die spielerisch leicht wirkten. Diesen beiden und dem "Pausenclown" Igor Tejeda war es zu verdanken, dass die Akteure Stück für Stück mehr Zugang zum Publikum fanden.



Die irischen Tanzeinlagen waren meist zu kurz, um richtig Stimmung zu erzeugen, und die Musik beim Steppen viel zu leise, so dass man deutlich vernehmen konnte, wie sich einige Tänzer nicht immer im Rhythmus befanden. Das Gänsehautfeeling blieb daher leider vollkommen aus und entstand auch nicht, als die Tänzer zu dem markanten "Riverdance" auf die Bühne traten. Mitreißend hingegen war das lateinamerikanische Ensemble, das als Gig vor der Pause richtig aufdrehte und viel Lebenslust verbreitete.



Im zweiten Teil der Show wurden dann altbewährte Klassiker auf die Bühne gebracht und imitiert. Ein wenig überzeugend getanztes "Dirty Dancing", das wohl aufgrund der bekannten Musik bei den Zuschauern gut ankam, wechselte mit Szenen aus "Fluch der Karibik" und einem Rihanna-Double ab, gekrönt von einem Auftritt "Michael Jacksons", der vom Publikum mit viel Applaus belohnt wurde.





Gekonnter Breakdance



Gekonnt war die Darbietung von José Antonio Hernandez Esquivel als Breakdancer, leider ebenfalls nur von kurzer Dauer und obendrein nicht sehr gut ausgeleuchtet, so dass man einige Moves mehr erahnen musste.



Fazit: "Night of the Dance" zeigte in Kulmbach ein breites Spektrum an Tanzstilen, Kostümen und Ideen - vielleicht wäre in diesem Fall weniger doch mehr gewesen. Das entsprechende Potenzial für echte Glanzpunkte hätten die meisten Tänzer jedenfalls gehabt.