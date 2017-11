Bei Günther Schmidt ist das ganze Jahr Weihnachten

Die Idee hatte Günther Schmidt vor etwa 50 Jahren, als er mit seinem Dackel im Wald unterwegs war. Forstarbeiter hatten aus Bäumen, die zum Fällen bestimmt waren, sogenannte Fallkerben herausgeschnitten. Die lagen auf dem Boden herum. Diese, so war der erste Gedanke des mittlerweile 86-Jährigen, müssten sich doch auch gut zum Bau von Weihnachtskrippen eignen. Das war der Beginn einer großen Leidenschaft.

"Lange Zeit habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich am besten Schritt für Schritt vorgehen sollte. Zunächst musste das Holz natürlich trocken sein, um es mit einem Hohlmeißel gut bearbeiten zu können," erzählt der Hobbykünstler aus Untersteinach.

Günther Schmidt war schon immer an handwerklichen Arbeiten sowie an Holzbearbeitung sehr interessiert. Zudem kamen ihm die ersten Erfahrungen im Werkzeug- und Maschinengroßhandelsgeschäft seines Vaters entgegen.



Sehr viel Arbeit

"Eine Krippe zu bauen, macht sehr viel Arbeit. In manchen Jahren habe ich fünf bis sechs Stück geschafft. Insgesamt werden es bestimmt an die 50 sein, die ich gebaut habe. Mein erstes Werk habe ich meiner Tochter Evi geschenkt", erinnert er sich stolz zurück.

Die Figuren besorgte er sich im Baumarkt. Moos, das er nach dem Trocknen mit der Heißklebepistole befestigt gibt es im Wald zur Genüge. Zur Not wird auch mal grüne Farbe verwendet. Auf einer massiven Holzplatte befestigt er die Einzelteile. Wenn man sich die Krippen im Hobbyraum des Rentners ansieht, merkt man genau, dass er viel Wert aufs Detail legt. So kann man auch einmal einen kleiner Holzbrunnen mit einem Metalleimer, eine formgerechte Einzäunung oder eine Minilaterne in den Kunstwerken entdecken.



Natürlich beleuchtet

Fast alle Krippen verfügen zudem über eine Lichterkette mit Sternenbeleuchtung, die abwechselnd blinkt und über einen Trafo gesteuert wird. Seine größte Krippe ist etwas über einen Meter lang. Zu den Ausstellungsstücken gibt es zudem Infos in Form von kleinen Flyern.

Stolz zeigt der Hobbybastler ein Album, in dem er Dutzende der Werke fotografisch festgehalten hat.

Neben dem Krippenbau beschäftigt sich der gebürtige Thüringer noch mit dem Herstellen von Nikoläusen, dessen detailgetreue Gesichter auf Birkenholz aufgemalt sind, sowie mit der Nachbildung von "Rudolph Rentier" und weiteren Weihnachtsartikeln.

Durch seine jahrelange Tätigkeit als "Außendienstler" knüpfte Schmidt viele Kontakte. "Am Anfang war ich bei einer Ausstellung in der Kulmbacher Stadthalle.



In ganz Bayern unterwegs

Danach folgten Besuche von Märkten in Hof, Bindlach, Lichtenfels und Küps, ehe ich auch in Regensburg, Burglengenfeld, im Bayerischen Wald und in Oberbayern unterwegs war. Meiner Frau zuliebe habe ich mich dann aber mehr auf die näheren Ausstellungsorte konzentriert."

Auf einen Termin freut sich der Untersteinacher besonders: Bei der örtlichen Dorfweihnacht auf der Peuntwiese am Samstag, 9. Dezember, stellt Günther Schmidt den Besuchern einen Teil seiner Eigenprodukte vor. Aber Weihnachten ist bei den Schmidts sowieso das ganze Jahr.