Begegnung mit dem eigenen Alter

Gert liegt in einer kleinen grünen Kiste. Schwer ist er. Und alt. Das an sich wäre nicht das Problem. Doch wer mit Gert zu tun hat, wird das ganz schnell auch: alt. Alicia Nielsen ist eigentlich erst 19 Jahre alt. Doch heute, in Gerts Begleitung, fühlt sie sich wie 70.



Alicia Nielsen steckt in Gert. Gert ist ein Gerontoanzug. Ein Anzug aus mehreren Teilen, der simuliert, wie es sich anfühlt, alt zu sein. Manschetten um Gelenke machen unbeweglicher. Handschuhe helfen zur Illusion, schlechter fühlen zu können und zu zittern, eine Brille schränkt das Sichtfeld ein, dicke Kopfhörer dämpfen die Umwelt. "Ich bekomme von dem, was hier passiert, gar nicht mehr viel mit", sagt Alicia Nielsen. Sie spricht lauter. Weil sie sich selbst so schlecht hört. Als sie sich setzt und versucht, eine Wasserflasche zu öffnen oder ein Kaffeemilchportionsdöschen, fällt ihr das schwer. Mit zitternden Händen etwas so kleines zu bedienen - das geht nur schwer und in sehr gedrosseltem Tempo. "Es ist ein bisschen so, als lebe man in seiner eigenen Welt", berichtet sie von ihrem Ausflug in die Zukunft, 60 Jahre weit weg von heute.



Beim Tag der offenen Tür der Berufsfachschule für Krankenpflege am Bezirkskrankenhaus Bayreuth am Freitag, 13. Oktober, können Interessierte selbst probieren, wie es sich anfühlt alt zu sein. Wie es sich anfühlt, kaum aus dem Bett zu kommen oder beim Trinken den Kaffee zu verschütten, weil die Arme schwach sind, die Hände zittern. Sich einfühlen in einen alten Menschen oder in einen kranken Menschen oder auch in einen abhängigen Menschen gehört zum Berufsbild eines Gesundheits- und Krankenpflegers. Ein Beruf, der Zukunft hat. Denn Fachkräfte, die in der Pflege arbeiten, werden künftig mehr denn je gebraucht. Rund eine halbe Million Vollzeit-Pflegekräfte könnten in Deutschland im Jahr 2030 fehlen - dies ergab eine Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung.



Ein Beruf, der auch Karrieremöglichkeiten bietet. Welche das sind, das können sich Interessierte beim Tag der offenen Tür in der Berufsfachschule für Krankenpflege erläutern lassen. Bei verschiedenen Aktionsständen werden Pflegetechniken erklärt, die Besucher dürfen auch selbst aktiv werden. Außerdem wird der Schulalltag demonstriert, es gibt einen Einblick in den verantwortungsvollen Beruf der Gesundheits- und Krankenpflege.



Der Tag der offenen Tür beginnt um 11.30 Uhr in der Berufsfachschule für Krankenpflege am Bezirkskrankenhaus Bayreuth, Nordring 2, Gebäude F5, 2. Obergeschoss.