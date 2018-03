Baumschnitt in Rugendorf erhitzt die Gemüter

Im Spannungsfeld zwischen Naturschutz, Privateigentum und Bürokratie bewegte sich der Gemeinderat am Montagabend. Brigitte und Wilfried Radtke hatten einen Antrag auf Erlass einer Baumschutzverordnung für Rugendorf und Umgebung gestellt. Darin prangerten die Radtkes "den Vandalismus" an, "der sich Baum- und Heckenbeschneidung nennt". Sie verbanden mit ihrem Antrag die Hoffnung, "dass nicht wieder einstimmig dagegen entschieden wird." Diese Hoffnung erfüllte sich nicht, das Gremium lehnte das Ansinnen einmütig ab.



Bis heute konnte nicht geklärt werden, wer wann und warum eine Weide mit gut 60 Zentimetern Stammdurchmesser auf gemeindeeigenem Gebiet in der Nähe der Hohlmühle umgemacht hat. Der Bauhof habe dies weder auf Anweisung noch eigenmächtig gemacht, betonte Bürgermeister Ralf Holzmann.





"Unsinnige Abholzung"



Gerade diese Weide habe im Frühjahr als erste geblüht und sei gerade von Bienen ausgiebig besucht worden, kritisierte Radtke die in seinen Augen unsinnige Abholzung.



Aber auch weitere radikale und unsachgemäße Baum- und Heckenschnittaktionen im Ort und außerhalb, die er mit Fotos dokumentiert hatte, prangerte Radtke an. "Das Vorgehen, wie es zurzeit praktiziert wird, ist nicht hinzunehmen und auch keine Reklame zur Neuansiedlung von Neubürgern," heißt es in dem Brief. Wenn man sich weiter an einer intakten Natur erfreuen wolle, sei dringend ein Gegensteuerm erforderlich. Dass dies nicht die alleinige Meinung von Wilfried und Brigitte Radtke ist, demonstrierten Mitglieder des Gartenbauvereins als stille Zuhörer in der Sitzung.



Mit dem Antrag wolle man keinesfalls in private Gärten und Grundstücke "hineinregieren," erklärten Brigitte und Wilfried Radtke in einem Gespräch mit der Bayerischen Rundschau. Vielmehr wolle man die Sensibilität im Ort erhöhen, wenn es um Eingriffe in die Natur geht, "die uns ja alle betrifft".





"Totgeschnitten"



Zum Beispiel seien ein Baum auf Privatgrund an der Kreuzung von Bundes- und Badstraße "totgeschnitten" und erst kürzlich 40 hohe Fichten "in einem Rutsch" in einem Garten unweit des Rathauses umgemacht worden. Das sollte man so nicht hinnehmen.



Aber genau gegen ein "Hineinregieren" sprach sich der Gemeinderat aus. "Was auf Privatgrund geschieht, ist auch eine private Entscheidung," sagte Günther Krombholz. Und "es ist ein Gesetz der Natur, dass auch geschnitten und wieder angepflanzt wird," ergänzte Albert Müller. "Natur ist nicht statisch, sondern etwas Dynamisches mit Werden und Vergehen," philosophierte Martin Hohlweg. Er habe vor 20 Jahren vor dem Hühnerstall eine Weide gepflanzt. Irgendwann werde sie zu groß oder marode und müsse weg. "Würde es eine Baumschutzverordnung geben, dann hätte ich sie umgemacht, bevor sie einen Stammdurchmesser von 25 Zentimetern erreicht hätte."





Angst vor Bürokratiemonster



"Wer ein Haus hat, hat allgemein die Sorge, dass ein Baum, wenn er eine bestimmte Größe erreicht hat, auf das Gebäude fallen könnte," gab Manfred Pöhlmann zu bedenken.



Ob eine Baumschutzverordnung nicht ein "Bürokratiemonster" wäre, mit dem man eher das Gegenteil erreichen würde, fragte Franz Schnaubelt. "Keiner traut sich dann mehr, einen Baum zu pflanzen, wenn er später fragen muss, ob er ihn wieder entfernen darf. Und wer soll das dann kontrollieren? Ich halte eine Verordnung eher für kontraproduktiv."



Zweiter Bürgermeister Fritz Rösch erinnerte daran, dass die Kommune im Rahmen der Dorferneuerung extra Grundstücksstreifen gekauft habe, um diese bepflanzen zu können.

Schließlich war sich der Gemeinderat darüber einig, dass "die Leut' schon vernünftig" sind und nicht willkürlich Tabula rasa in ihren Gärten machen. Zudem müsse man ja auch dafür sorgen, dass Bäume keinen Verkehr gefährden oder behindern oder bei Unwetter umstürzen könnten.