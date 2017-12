Bahn: Straßenbauer sind Hinweis auf Elektrifizierung bei Untersteinach nicht gefolgt

In einem Antwortschreiben an Henry Schramm, Bezirksrat, Oberbürgermeister in Kulmbach und CSU-Kreisvorsitzender, betont der Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn für den Freistaat Bayern, Klaus-Dieter Josel: "Im Zuge unserer Einwendung haben wir die Berücksichtigung einer eventuellen späteren Elektrifizierung (der Strecke Hochstadt - Marktzeuln - Hof, Anm. d. Red) angeregt. Dem ist der Vorhabensträger Staatliches Bauamt Bayreuth als auch die Planfeststellungsbehörde nicht gefolgt."



Bislang habe die Bahn auf dem betroffenen Streckenabschnitt bei Kreuzungsmaßnahmen kein Verlangen geäußert, eine Elektrifizierung mit vergrößerten lichten Höhen zu berücksichtigen. Hintergrund sei, dass die Elektrifizierung der Oberfrankenachse im aktuell gültigen Bedarfsplan bisher nur im potenziellen Bedarf enthalten sei.



Gerne nehme er aber die Anregung auf, so Josel, nochmals mit dem Staatlichen Bauamt ins Gespräch zu kommen. Inzwischen habe auch die Regierung von Oberfranken angefragt und so sei ein gemeinsames Gespräch vereinbart worden.



Am Freitag hatte ein Antwortschreiben von Innenminister Herrmann an den Hofer Landtagsabgeordneten Alexander König (CSU) einen anderen Eindruck erweckt. Die bayerische Staatsregierung sehe bei den zu niedrig geplanten Brücken für die Ortsumgehung Untersteinach keinen Handlungsbedarf, so Herrmann in einem Antwortschreiben an König.



Erst wenn die Bahnstrecke elektrifiziert werden solle, müsse die Höhe der Brücke angepasst oder das Gleisniveau der Bahnstrecke abgesenkt werden, heißt es. Das sei dann Sache der Deutschen Bahn.



Einen Baustopp für die Brücken der Untersteinacher Ortsumgehung lehnte Herrmann ab, sie sollen seinen Worten zufolge fertig gebaut werden wie geplant. Ob die Bahnstrecke überhaupt elektrifiziert wird, sei nicht absehbar, es sei unklar, ob ein Bedarf gegeben sei.



MdL König betont in seiner Mitteilung, dies sei eine unbefriedigende Antwort. Zuletzt hatten sich neben MdB Emmi Zeulner (CSU) weitere Mandatsträger, Kommunalpolitiker sowie die Industrie- und Handelskammer dafür eingesetzt, umzuplanen, um eine künftige Elektrifizierung nicht auszuschließen. Herrmann hatte Emmi Zeulner deren Angaben zufolge auch zugesagt, das Thema mit dem geschäftsführenden Bundesverkehrsminister Christian Schmidt (CSU) zu besprechen. Darüber hinaus hatte die Abgeordnete einen runden Tisch mit allen Beteiligten angekündigt.