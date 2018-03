Automatenaufbrecher gefasst

Insgesamt sieben Automaten waren in den vergangenen Tagen im Stadtbereich Kulmbach aufgebrochen worden. Nach intensiven Ermittlungen konnten die Täter nun durch die Ermittler der Polizeiinspektion Kulmbach dingfest gemacht werden.



Am Mittwochmorgen wurden die beiden Haupttäter in ihren Wohnungen aus dem Schlaf gerissen, als die Beamten die beantragten Durchsuchungsbeschlüsse vollzogen.



Die Einsatzkräfte konnten hinreichende Beweismittel und auch noch Teile des entwendeten Bargelds sicherstellen.



Den beiden 19 und 20-jährigen Männern aus Kulmbach konnten schließlich auch noch gleichgelagerte Taten in Kronach und Bayreuth-Land nachgewiesen werden. Insgesamt entstanden Sach- und Entwendungsschäden im niedrigen vierstelligen Bereich. Beide müssen sich nun wegen besonders schweren Fall des Diebstahls in mehreren Fällen vor Gericht verantworten.