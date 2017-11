Autofahrer in Kulmbach machen sich aus dem Staub

Bei einigen Autofahrern scheint sich noch nicht herumgesprochen zu haben, dass Unfallflucht kein Kavaliersdelikt ist. Wer erwischt wird, muss mit einer empfindlichen Strafe rechnen. Jetzt hatte es die Kulmbacher Polizei schon wieder mit zwei solchen Fällen zu tun.



Am Freitagvormittag machte sich ein Autofahrer in der Oberen Stadt aus dem Staub, obwohl er einen Fremdschaden in Höhe von 2000 Euro verursacht hatte. Geschädigt wurde eine 35-jährige Frau, die ihren grauen BMW in der Zeit von 9.30 bis 11.20 Uhr in der Oberen Stadt ordnungsgemäß in einer Parkbucht vor dem Anwesen Nummer 13 geparkt hatte. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte der unbekannte Unfallverursacher den BMW im Heckbereich. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ein.



In der Nacht von Donnerstag auf Freitag flüchtete ein weiterer Autofahrer, ohne den Unfall zu melden. Hier wurde auf dem Ireks-Parkplatz in der Lichtenfelser Straße ein silberner VW Passat angefahren. Die Polizei beziffert den Fremdschaden auf 1000 Euro.



Zeugen gesucht

Kontakt Die Polizeiinspektion Kulmbach bittet in beiden Fällen um sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung der flüchtigen Autofahrer führen können. Telefon: 09221/6090.