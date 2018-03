Aufregung um Spanien-Urlauber im Haus Bethanien

Sie probt schon fleißig seit Wochen, um am Ostermontag, 2. April, topfit für die Premiere zu sein. Denn dann wird die Theatergruppe Hutschdorf um 18 Uhr im Haus Bethanien das Lustspiel "Spanien olé - Fast wie bei uns daheim!" präsentieren.



Die Besucher dürfen sich auf einen erfrischenden Abend freuen, auf einen vergnüglichen Dreiakter, der Urlaubsstimmung, eine Menge an komödiantischer Wandlungfähigkeit und aufregende Szenen verspricht. Und man wird sehen, wie die sonst so zurückhaltenden Franken aus sich herausgehen können, heißblütig agieren und sich dann auch wieder an ihre Wurzeln erinnern.



Zwei ziemlich verschiedene Familien treffen am Meer der iberischen Halbinsel aufeinander, tanken Sonne, genießen die vermeintliche Ruhe, die dann aber durch Liebschaften und gegensätzliche Interessen empfindlich aus der Spur kommt. Da braucht es schon den ganzen Charme des Hotelbesitzers Pedro, um die Harmonie unter seinen Gästen wieder herzustellen. Happyend inbegriffen.



Wer die Hutschdorfer Laienschauspieler kennt, weiß, dass sie diesen Spagat zwischen Gediegenheit und ein bisschen Nonsens, zwischen lautstarkem Disput und schwärmerischer Verklärtheit voll ausleben und dabei auf ihre langjährige Theaterpraxis vertrauen können. Diese werden vor allem Eberhard Einweg, Jens Rödel und Sandra Zimmermann in die Waagschale werfen . Aber auch der Nachwuchs ist schon mit Feuereifer dabei. Insgesamt neun Akteure sorgen für gekonnte Unterhaltung mit viel Abwechslung. Ein authentisches Bühenbild wird die Besucher in südländisches Flair führen und sie für gut zwei Stunden die Alltagssorgen vergessen lassen.



Weitere Aufführungen im Haus Bethanien: Am Freitag, 6. April und Samstag, 7. April, jeweils um 20 Uhr, am Sonntag, 8. April um 15 Uhr (vorher gibt es da Kaffee und Kuchen), sowie am Samstag, 14. April, um 20 Uhr.



Ticket-Info

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Raiffeisenbank Thurnauer Land in Hutschdorf oder bei Berthilde Zapf (Telefon 09228/1783) und unter E-Mai: theatergruppe-hutschdorf@t-online.de



Preise Der Eintritt beträgt für Erwachsene sieben Euro, für Kinder bis zwölf Jahren 3,50 Euro.