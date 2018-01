Arbeitslosenquote steigt auf 4,1 Prozent

Die Arbeitslosenquote stieg ausschließlich saisonbedingt auf 4,1 Prozent. In diesem Monat haben sich hauptsächlich Kräfte aus dem Bauhaupt- und -nebengewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau sowie aus der Forstwirtschaft arbeitslos gemeldet. Den meisten von ihnen wurde die Wiedereinstellung beim früheren Arbeitgeber zugesichert, sobald die Wetterlage die Wiederaufnahme der Arbeiten erlaubt. Außerdem wurden Hilfskräfte aus den Bereichen Lager, Versand und Transport arbeitslos, weil ihre befristeten Arbeitsverträge nach Ende der Weihnachtssaison nicht verlängert wurden.



Die Kulmbacher Unternehmen meldeten 106 offene Stellen, ähnlich viele wie im Vorjahr. Der späte Wintereinbruch 2017 erlaubte die Fertigstellung vieler Rohbauten, so dass derzeit Innenarbeiten durchgeführt werden können. Gesucht sind daher Maler, Maurer, Elektroinstallateure, erfahrene Bauhelfer und Fachleute für Heizung, Klima und Sanitär. Die Auftragsbücher der Unternehmen des Bauhaupt- und -nebengewerbes sind ebenso prall gefüllt wie die des Straßenbaus, so dass in Vorbereitung auf die neue Saison bereits jetzt die entsprechenden Fachkräfte gesucht werden.



Insgesamt kommt die Nachfrage aus allen Bereichen. Im sozial-pflegerischer Bereich werden Heilerziehungspfleger, -helfer, Kinderpfleger, Sozialpädagogen nachgefragt. Gesucht werden außerdem (Zahn-)Medizinische Fachangestellte, (Fach-)Ärzte, Alten-, Gesundheits- und Krankenpfleger. Aber auch Speditions-, IT-Systemkaufleute, Kaufleute Büromanagement und sonstige "Allrounder" für das Büro sind gesucht. Insgesamt stehen im Raum Kulmbach derzeit rund 1000 offene Stellen zur Verfügung.