Am liebsten mit in den Süden

Man wäre am liebsten mitgeflogen mit den sympathischen Musical Stars: "Ab in den Süden" hieß die Show mit großartigen Künstlern, die so lebensfroh und authentisch daherkamen, dass man die Zeit vergaß und nach gut zwei Stunden völlig happy war. Mitgerissen von Emotionalität und Enthusiasmus. Es lag diese gewisse Leichtigkeit , diese so selten erlebte Unbeschwertheit im Saal der Dr.-Stammberger-Halle bei dem Schlagerfestival, wo die Urlaubsflirts, eingebunden in beziehungsreiche Liedtitel, für Verwirrung sorgten, um doch im Happy-End zu münden. Wo geschulte Stimmen und tänzerisches Können das Zuhören und Zuschauen zum Vergnügen machten.



Und die Kulmbacher ließen sich schnell anstecken von denen da oben auf der Bühne. Das wirkte alles nicht monoton einstudiert, sondern intuitiv dem Abend und dem Publikum angepasst. Einem Publukum, das schon nach kurzer Zeit seine Reserviertheit aufgab, die Songs im Refrain mitsang, Jubelrufe fast jedem Auftritt folgen ließ. Es gab Beifall, als wäre die Halle ausverkauft, obwohl viele Lücken im Saal klafften. Schade, der Abend hätte ein volles Haus verdient.



Das Publikum sang gerne mit

Wer kann schon still sitzen, wenn die Schlager-Oldies erklingen, wenn "Marmor, Stein und Eisen bricht" einen Höllenlärm auslöst, "Das ist Wahnsinn" die Dezibel extrem steigen lässt und "Flieg, Flieg, Flieg..." den Puls hochtreibt. Da sprangen die Interpreten schon mal überraschend zwischen die Sitzreihen, sangen mit den Besuchern, die ihnen ihre Herzen zuwandten. So kann man sein Publikum vereinnahmen und es mit einer gelungenen Choreografie, treffenden Dialogen und faszinierenden Szenenbildern begeistern. Einmal verwob sich die Bühne in einen mystischen Nebel und reflektierende Lichter zum Schlager "Völlig losgelöst...".



Die Darsteller , das war allen anderen voran die quirrlige, kapriziöse Johanna Wypich, ein Energiebündel mit Engelsblick, die sich beim Lied "Ich will nen Cowboy als Mann" einen solchen aus dem Publikum holte. Dann Dominic Niedenzu mit unwiderstehlicher Stimmkraft. Einen echten Schönling haben sie auch in ihren Reihen: Fabian Böhle. Runter von der Bühne schmachtete er Margot aus Himmelkron, in der ersten Reihe sitzend, so himmlisch an, dass sie hin und weg war. "Sehr lieb war er zu mir", verriet die 74-Jährige nach dem Konzert. Kongeniale Partnerin von ihm war Dalma Viczina, die kokett agierte. Und Jeanne-Marie Nigl verkörperte das eher Korpulente so überzeugend, dass man meinte, das sei jetzt das Idealmaß und erstrebenswert. Eine der schönsten Szenen: Als sich der Beau vor ihr hinkniet und sie fast anbetet. So was wünschen sich im wirklichen Leben vielleicht die zu kurz gekommenen Damen. Michael Espen Nowacki, Texter, Sänger und Moderator, hätte den Mathematiklehrer nicht besser imitieren können. Es war herrlich, seinen Episoden zu folgen.



Stimmlich sind die sechs Akteure über jeden Zweifel erhaben, gestählt in unzähligen Musical-Auftritten. So war das Finale mit einem Schlager-Mix eine einzige Huldigung an die Künstler, fast ein Familienchor. Man hatte sich so richtig lieb.