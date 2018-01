Altkleiderdiebe in Kulmbach auf frischer Tat ertappt

Der Mann hatte die beiden Täter, einen 21 und einen 17 Jahre alten Tschechen, am späten Sonntagabend dabei beobachtet, wie sie in der Fröbelstraße einige Säcke mit Altkleidern aus dem Container fischten.



Der Zeuge verständigte die Polizei. Bei dem Versuch, die Säcke anschließend mit ihrem in Tatortnähe abgestellten Transporter wegzuschaffen, konnten die jungen Männer gefasst und vorläufig festgenommen werden.





Transporter voll mit Säcken



In dem Transporter fanden die Beamten 50 weitere Säcke mit Altkleidern, deren Herkunft unbekannt ist. Es ist davon auszugehen, dass auch diese Säcke aus verschiedenen Altkleidercontainern entwendet wurden.



Sollten hierzu Feststellungen von betroffenen Hilfsorganisationen gemacht werden, wird um Mitteilung an die Kulmbacher Polizeiinspektion, Telefon 09221/6090, gebeten. Gegen die beiden Täter wird nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.