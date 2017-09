Alle Mütter dieser Welt wünschen sich Frieden

Umi, Anne, Édesanya - all das heißt auf Deutsch Mutter, Mama oder - auf fränkisch - Muddi. "Ich freue mich, dass zu unserem internationalen Frühstück so viele gekommen sind, um mit uns zu diskutieren", sagte Elsbeth Oberhammer im Familientreff in der Negeleinstraße.





"Muttersein in verschiedenen Kulturen"



Etwa 20 Frauen aus unterschiedlichen Nationen waren erschienen, um sich im Rahmen der Interkulturellen Woche über das Thema "Muttersein in verschiedenen Kulturen" auszutauschen. "Früher war Muttersein selbstverständlich, Frauen hatten oft gar nicht die Wahl, sich zu entscheiden", eröffnete Elsbeth Oberhammer den Diskussionsreigen. Sie sei ihrer Mutter immer dankbar für deren offenes Ohr gewesen, dafür, dass sie immer wie ein Fels für sie gewesen sei. Doch was bedeutet Muttersein in der heutigen Zeit? Und wie empfinden das unterschiedliche Kulturen?



Für Zuhal Önder, eine junge Mutter von zwei Kindern, die hier in Deutschland als Tochter von türkischen Eltern aufgewachsen ist, ist klar: Sie möchte einige Dinge anders machen als ihre Eltern. "Bei uns wurden schon große Unterschiede zwischen Jungs und Mädchen gemacht, die Brüder durften mehr, wir Mädchen mussten mehr heimlich machen", erzählte sie. Sie sieht Mädchen und Jungen als gleichwertig an, möchte jedoch ihrer türkischen Kultur keine vollständige Absage erteilen. "Ich profitiere davon, von beiden Seiten das Beste zu nehmen."





Jungen haben oft mehr Freiräume



Auch in Syrien neigt man eher dazu, den Jungen mehr Freiraum zu lassen, doch hier in Deutschland angekommen stellen die Mütter fest, dass sie und ihre Kinder sich zunehmend an die deutschen Gegebenheiten anpassen. Hier ist für die Mädchen viel mehr möglich als bei mir zu Hause in Aleppo", erklärte Maryam Hamidi. Sie hat selbst drei Söhne und eine Tochter. In Gesprächen mit deutschen Freundinnen fand sie heraus, dass sich die Probleme doch sehr ähneln, sobald die Söhne in die Pubertät kommen.



Eva Resiga, gebürtig aus Rumänien, erzählte, dass in ihrer Heimat mittlerweile kein Unterschied mehr zwischen Jungen und Mädchen gemacht wird. In ihrer Kindheit sei das zwar üblich gewesen, aber die Eltern hätten im Regime Ceausescu gar nicht die Zeit gehabt, die Kindererziehung zu reflektieren. "Ich kam mit drei Monaten in die Kinderkrippe, denn meine Eltern mussten zusehen, dass sie uns mit den Grundnahrungsmitteln versorgen konnten", erinnerte sich Eva Resiga. Für sie hat es auch mit einem gewissen Wohlstand zu tun, darüber nachzudenken, ob man seine Kinder richtig erzieht.



Das gleiche gelte für die Ernährung der Kinder. "Wahrscheinlich bin ich sogar noch viel gesünder groß geworden als viele Kinder heutzutage, denn fast alle waren damals quasi Selbstversorger, also alles Bio."



Aufgefallen ist, dass in Syrien, in der Türkei oder auch in Rumänien die Süßigkeiten auf dem Speiseplan von Kindern eine größere Rolle spielen als in Deutschland. "Kinder brauchen Süßigkeiten", sagte Maissa Mamia aus Damaskus, "zwar in Maßen, aber Süßigkeiten gehören zum Leben dazu."





Vom Stillen und von Süßigkeiten



Und Zuhal Önder stimmte zu: "Wenn wir ihnen nichts Süßes geben, dann machen es die Großeltern."

Wenn es um die ursprünglichste aller Ernährungen von Kindern geht, werden die deutschen Frauen allerdings von anderen Kulturen etwas abgehängt. Syrische und türkische Frauen stillen ihre Kinder so lange es geht, oft bis die Kinder ein oder zwei Jahre alt sind. Beikost wird ab dem 6. Monat gegeben, in der Türkei oft in Form von Suppe. "Bei uns in Deutschland wollen über 90 Prozent der Frauen stillen, aber ab dem dritten Monat sinkt diese Rate leider rapide", sagte Stillberaterin Claudia Helm, die mit der Stillgruppe des Familientreffs an der Diskussionsrunde teilnahm. Viele deutsche Frauen würden dann aufgeben, weil sie sich entweder in ihrer freien Entfaltung eingeschränkt sehen oder körperliche Probleme hätten.



Der Stellenwert der Großfamilie ist in den Kulturen gravierend. Während beispielsweise in syrischen Familien Konflikte mit den Kindern entspannt im Familienverbund gelöst werden, neigen deutsche Mütter doch eher dazu, sich zunächst von der Familie frei zu strampeln. "Für mich ist das verständlich, man hat als Frau eine neue Rolle, da ist ein Abnabeln nötig", erklärte Bloggerin Katharina Müller-Sanke.





Kinder lernen aus der Familienkultur



Für Maissa Mamia hingegen ist die Familie essenziell. "Die Kinder lernen aus der Familienkultur. Meine Kinder vermissen ihre Großeltern, auch wenn wir hier viele Freunde und sogar eine Ersatzoma gefunden haben. In unserer Kultur schimpft die ganze Familie, wenn jemand etwas angestellt hat."



Ein Fazit der angeregten Diskussion war wohl, dass es zwischen den Kulturen viele Gemeinsamkeiten gibt und die Mütter in jedem Kulturraum eigentlich nur eines wollen: Dass ihre Kinder in Frieden und gesund aufwachsen, fit genug, das weitere Leben zu meistern.