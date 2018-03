Agilis-Züge: Krankheit und Bauarbeiten machen Probleme

Aufgrund von Arbeiten an der Gleisentwässerung entfallen ab dem heutigen Freitag, 2. März 2018, bis einschließlich Montag, 19.März, zwischen Hochstadt-Marktzeuln und Lichtenfels fast alle agilis-Züge sowie einige RE-Züge. Teilweise werden die ausfallenden Fahrten durch Busse ersetzt (Abfahrt jeweils am Bahnhofsvorplatz).Bei den anderen Verbindungen werden Reisende gebeten, zwischen Hochstadt-Marktzeuln und Lichtenfels (bzw. Gegenrichtung) die Züge des Franken-Thüringen-Express zu nutzen. Diese halten während der Baumaßnahme zusätzlich in Mainleus. Die Anschlüsse in Lichtenfels und Hochstadt-Marktzeuln werden jeweils abgewartet.Sowohl bei den Ersatzbussen als auch bei den Ersatzverbindungen mit dem Franken-Thüringen-Express gibt es abweichende Fahrzeiten, insbesondere eine frühere Abfahrtszeit in Lichtenfels und Mainleus.Aufgrund der Bauarbeiten kann es in Lichtenfels, Mainleus sowie Hochstadt-Marktzeuln zu Änderungen der Abfahrtsgleise kommen. Wichtig ist, auf die örtlichen Anzeigen und Durchsagen zu achten.Aufgrund eines krankheitsbedingten Personalausfalls kommt es ab Montag bis Freitag, 9. März 2018, zu Einschränkungen auf der Strecke Neuenmarkt-Wirsberg - Münchberg - Hof / Münchberg - Helmbrechts:Montags bis freitags fallen alle Züge ab 14 Uhr zwischen Münchberg und Helmbrechts bzw. in der Gegenrichtung aus, die durch Busse ersetzt werden. Zudem gibt es einen Ausfall von ag84593 zwischen Münchberg und Hof sowie ag84380 zwischen Hof und Münchberg, die durch Busse ersetzt werden. Abfahrt in Helmbrechts, Münchberg und Hof Hauptbahnhof identisch zum Zug. Bushalt ist jeweils am Bahnhof (Am Wochenende des 3. und 4. März verkehren alle Züge ohne Einschränkungen gemäß dem regulären Fahrplan).Weitere Infos und die geänderten Fahrpläne finden Sie auf der Homepage von Agilis