Adventszauber in der Kulmbacher Altstadt

Die Adventszeit wurde am Wochenende in Kulmbach eingeläutet: Bei den Märkten im Oberhacken, in der Waaggasse und am Schießgraben herrschte eine stimmungsvolle Atmosphäre. Die genoss auch Britta Müller, die mit ihren Kindern Karla (6) und Frieder (4) gemütlich am Lagerfeuer vor der alten Villa im Schießgraben saß. Der Nachwuchs knabberte an den Kartoffelspiralen und hielt Stockbrot-Rohlinge ins offene Feuer. Dass es ein bisschen dauerte, bis der Teig knusprig braun wurde, störte niemanden. Denn am Feuer war es gemütlich warm. Und beim Besuch des Adventsmarkts sollte ja auch keine Hektik aufkommen.



Traditionelles Gebäck

In der Luft lagen Plätzchenduft und Glühweinaroma, aber auch andere lukullische Spezialitäten gab es in Hülle und Fülle. "Natürlich haben wir auch die echten Kulmbacher Butterbrote", sagten Sabine Kretschmar und Birgit Holzner, die in einer Bude der Diakonie das traditionelle Gebäck verkauften.



Eine große Meile

Viele Menschen nutzten das Wochenende, um durch die Innenstadt zu bummeln, um mit Bekannten einen Glühwein zu trinken und zu plauschen. Die s Märkte in der Alten Villa im Schießgraben, im Oberhacken und im Büttnerwinkel sowie der Kunsthandwerkermarkt in der Waaggasse sorgten für eine Weihnachtsmeile, die Besucher aus der ganzen Region anzog.



An rund 90 Ständen war viel geboten. Peter Rösner aus Welschenkahl hatte das ganze Jahr weihnachtliche Deko aus Holz gefertigt. Traudl Tröger-Franz präsentierte selbstgenähte Taschen - in allen Größen und für jeden Geschmack. Erstmals beim Kulmbacher Weihnachtsmarkt vertreten war Ana-Maria Istrate. Die Nadelfilzkünstlerin fertigte aus Wolle zauberhafte Filztiere. Kleinigkeiten zum Verschenken hatte Natalie Schröppel im Angebot: An ihrem Stand gab es Schmuckkästchen mit antiken Versteinerungen und farbenfrohen Schmuck zu kaufen.



Premiere

Die Kunsthandwerker, die ihre Waren feilboten, hatten sich auch für dieses Jahr wieder einiges einfallen lassen. Für jeden Geschmack gab es Geschenke, Nützliches und Schönes, Deko oder Luxusobjekte und natürlich Kulinarisches. Premiere feierte in Kulmbach der Berliner Student Marwane Mhirst. Er hatte orientalische Mosaiklampen mitgebracht.



Beeindruckende Atmosphäre

Vor allem nach Einbruch der Dunkelheit verzauberte die vorweihnachtliche Atmosphäre bei "Kulmbach im Advent" die vielen Besucher in den Altstadtgassen.