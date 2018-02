Abriss des Wirsberger Bürgerhauses: Bagger rückt Rosenmontag an

Am Wirsberger Bürgerhaus Marktplatz 12 ist mit den Abbrucharbeiten begonnen worden. Zunächst soll der Dachstuhl abtragen werden, bevor am Rosenmontag ein Bagger anrückt und das frühere Bürgerhaus der Abbruchbirne zum Opfer fallen wird.

Wie bereits berichtet, wird ein Teil der neu entstehenden Freifläche für die bauliche Erweiterung des Sanierungsobjekts Marktplatz 10 mit Bürgersaal genutzt werden. Die verbleibende Freifläche wird den Kirchenvorplatz vergrößern und einen ungehinderten Blick auf die Front der mächtigen Markgrafenkirche St. Johannis ermöglichen. Für dieses Jahr sind Kosten von rund einer Million Euro für den Gebäudeabbruch und für den Rohbau-Anbau des Bürgersaals geplant.



Gesamtkosten 4,5 Million Euro

Als "städtebaulicher Gewinn für das Denkmalensemble Marktplatz" wird sich das Bau- und Sanierungsprojekt "Bürgerzentrum mit Bürgersaal, Sanierung einer denkmalgeschützten Bauernscheune, barrierefreiem Zugang zur Johanniskirche und öffentlichen WC's" mit Gesamtkosten von 4,5 Millionen Euro entwickeln. "Es wird nicht mehr lange dauern, dann wird die Pracht unserer mächtigen Markgrafenkirche St. Johannis mit einem neuen Kirchplatz auf das gesamte Denkmalensemble unseres Marktplatzes ausstrahlen", freut sich Bürgermeister Hermann Anselstetter zum Start der Bauarbeiten.

Die Marktgemeinde habe in Abstimmung mit den Behörden entschieden, für das unter Denkmalschutz stehende Gebäude einen Abbruchantrag zu stellen. Eine Studie hatte ergeben, dass das Wohnhaus keinerlei schutzwürdige Elemente mehr enthält.



"Es wird freier und heller"

Pfarrer Peter Brünnhäußer sagte, dass die Evangelische Kirchengemeinde der politischen Gemeinde sehr dankbar sei, dass mit dem Abriss des Bürgerhauses ein barrierefreier Zugang zur Johanniskirche entsteht. "Generell gewinnt unsere Kirchengemeinde dadurch sehr viel. Der Blick vom Marktplatz zur Kirche wird freier und es wird heller werden." Es entstehe außerdem als Anbau an das Anwesen Marktplatz 10 auch eine neue Toilettenanlage - ein weiterer Vorteil aus Sicht der Kirchenbesucher.

Vor allem werde aber auch ein behindertengerechter Zugang zur Kirche geschaffen. "Das ist ein großer Gewinn für unsere Kirchengemeinde und eine Erleichterung für die Rollstuhlfahrer und Benutzer von Rollatoren sowie von behinderten Menschen", freute sich Pfarrer Peter Brünnhäußer.

Interssant ist ein Blick in die Geschichte: Auf dem Anwesen ruhten früher sogar eine Brau- und Schankgerechtigkeit, ein Branntweinbrennrecht und ein Backfeuerrecht. Der Markt Wirsberg hat das Bürgerhaus im Jahre 2012 von der Familie Bertram Köhler, Neuburg/Donau, ursprünglich dafür erworben, um es zusammen mit dem Bürgerhaus Marktplatz 10 zum ersten deutschen Hochzeitsmuseum auszubauen.