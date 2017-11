Ab Freitag gilt in Mainleus wieder freie Fahrt

Jetzt ist es offiziell: Ab Freitag gilt wieder freie Fahrt in Mainleus. Die beiden Großbaustellen sind beendet.



Die Mainbrücke, die wegen der Sanierung dreieinhalb Monate gesperrt war, wird am Freitag um 13.30 Uhr offiziell für den Verkehr freigegeben. Die Kreisstraße KU 6 nach Willmersreuth, Motschenbach, Wüstenbuchau und Buchau ist somit wieder befahrbar, was beim Brückenfest am Sonntag um 17 Uhr gefeiert wird.



Auch die zweite Mainleuser Großbaustelle - neue Ampel bei der Kreuzung Mainleus-Mitte und Fahrbahnsanierung der B 289 - wurde planmäßig abgearbeitet: Am Freitag um 16 Uhr erfolgt die Inbetriebnahme der Ampel. Anschließend lädt die Marktgemeinde zum Ampelfest, das beim Getränkemarkt in der Holzstraße 9 stattfindet; Beginn 17 Uhr.