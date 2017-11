Ab Freitag freie Fahrt zwischen Himmelkron und Trebgast

Bis einschließlich morgen führt die Firma Strabag auf dem Streckenabschnitt Richtung Trebgast Sanierungsarbeiten durch.



Wie Siegfried Beck vom Staatlichen Bauamt Bayreuth auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, werden nur Teilflächen der Staatsstraße saniert, "weil wir mittelfristig vorhaben, die Strecke von Himmelkron nach Trebgast auch baulich noch zu verbessern". Um bis dahin die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, seien jetzt kleinflächige Ausbesserungen angesagt.





Fahrbahnränder werden erhöht



Die Bauarbeiter fräsen Teilflächen ab und bringen neuen Asphalt auf. Damit bringen sie auch die hängenden Fahrbahnränder wieder auf Niveau, " damit wieder ein komfortables Fahren möglich ist", so Beck.



Im Zuge des mittelfristig geplanten Ausbaus der Staatsstraße soll auch der Einmündungsbereich zum Himmelkroner Ortsteil Ziegelhütte verbessert werden. Siegfried Beck: "Hier soll auch die Kurve etwas verändert werden, um für den abbiegenden Verkehr eine Verbesserung zu schaffen." Die Bushaltestelle werde verbleiben.





Große Sanierung geplant



Wann die große Sanierung durchgeführt wird, ist laut Baudirektor noch ungewiss. Die Verwirklichung hänge von den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln ab und: "Wir sind noch bei der Abstimmung mit den Fachbehörden."



Die jetzige Teilsanierung wird Kosten von rund 80 000 Euro verursachen. Hergerichtet werden Flächen von knapp 3000 Quadratmetern. Beck wies noch auf die aktuell laufende Instandsetzung der Bundesstraße 303 zwischen Himmelkron und Bad Berneck sowie auf die bereits abgeschlossene Maßnahme zwischen Schlömen und Ködnitz hin. "Es ist also schon viel passiert in der Umgebung, und die Firma Strabag war jedes Mal bei den Ausschreibungen der wirtschaftlichste Bieter."



"Wir sind am Freitag mit den Arbeiten fertig", war Bauleiter Matthias Zawar überzeugt. "Wir werden rund 300 Tonnen Asphalt neu aufbringen und dann die Strecke abkehren und die Bankette herstellen."