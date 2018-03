Tödlicher Unfall am Dreieck Bayreuth/Kulmbach: A9 komplett gesperrt

Nach einem schweren Lkw-Unfall am Autobahndreieck Bayreuth/Kulmbach ist die A9 derzeit in beiden Richtungen komplett gesperrt. Ein Hubschrauber und Rettungskräfte waren vor Ort, wie die Polizei mitteilt. Der Fahrer eines Lastwagens ist gestorben.



Ein Lkw-Fahrer ist aus noch ungeklärter Ursache am Dreieck Bayreuth/Kulmbach in Richtung Himmelkron in die Mittelschutzplanke gefahren und umgekippt. Der Fahrer ist dabei eingeklemmt worden und seinen Verletzungen erlegen. Weitere Fahrzeuge sind nach erstem Stand der Polizei nicht beteiligt, wie Polizeisprecher Alexander Czech telefonisch mitteilte.



Sobald es neue Erkenntnisse zum Unfallhergang gibt, wird dieser Artikel weiter aktualisiert.