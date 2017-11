A9: Erst platzten zwei Reifen, dann riss der Tank auf

Ein 38-jähriger Brummifahrer aus Sachsen ist am Freitag um 6 Uhr mit seinem Sattelzug über Gegenstände gefahren, die bei Marktschorgast auf der Autobahn lagen. Dadurch wurden sowohl der vordere linke Reifen der Zugmaschine als auch ein Reifen des Anhängers aufgerissen, beide platzten.





Feuerwehr im Einsatz



Die herumfliegende Teile rissen zudem Loch in den Tank, in dem sich rund 500 Liter Diesel befanden. Geistesgegenwärtig fuhr der 38-Jährige auf den Standstreifen und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Die rückte aus Gefrees und Marktschorgast an.



Die Aktiven konnte das Loch in Rekordzeit verschließen, jedoch nicht verhindern, dass rund 250 Liter im Erdreich neben der Fahrbahn versickerten. Ein Vertreter des Wasserwirtschaftsamts nahm die Lage in Augenschein und ordnete an, dass sämtliches kontaminiertes Erdreich ausgebaggert und umweltgerecht entsorgt werden muss.





Erhebliche Verkehrsbehinderungen



Dafür sperrte die Autobahnmeisterei aus Münchberg für einige Stunden den rechten Fahrstreifen, was zu Verkehrsbehinderungen bis in die Nachmittagsstunden führte. Den Sattelzug musste eine Bergefirma abschleppen.



Die Beamten der Hofer Autobahnpolizei schätzen den Schaden auf mindestens 10 000 Euro. Von den ursächlichen Gegenständen auf der Fahrbahn war laut Polizei nichts mehr zu sehen.