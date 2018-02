A70 im Landkreis Kulmbach: Eisplatte löst sich von Lkw und durchschlägt Windschutzscheibe

Weitere Blaulicht-Nachrichten aus Franken:

Ein 58-jähriger Landwirt war am Freitagvormittag auf der A70 in Richtung Bayreuth unterwegs, als sich laut Angaben der Polizei im Landkreis Kulmbach bei Neudrossenfeld eine Eisplatte vom Dach eines in Gegenrichtung fahrenden Lkw-Gespanns löste.Die Eisplatte durchschlug die Windschutzscheibe des 58-Jährigen. Der Mann erlitt Schnittverletzungen an Gesicht und Händen, konnte aber sein Fahrzeug noch kontrolliert auf dem Standstreifen anhalten.Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass der Verursacher, ein 36-jähriger Lkw-Fahrer, letztendlich von der Polizei gestellt werden konnte. Der Landwirt musste sich wegen seiner Verletzungen in ärztliche Behandlung begeben. Dem Lkw-Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung.