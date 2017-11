Streit auf der A70 im Landkreis Kulmbach endet tödlich

Der Autofahrer hatte keine Chance





Sperrung auf der A70 zwischen Thurnau-Ost und Kulmbach/Neudrossenfeld



Viele Fragen wirft ein tödlicher Verkehrsunfall auf, der sich am späten Montagabend auf der Autobahn 70 bei Thurnau ereignete. Ein Pärchen war gegen 20.30 Uhr mit einem Renault in Richtung Bayreuth unterwegs. Während der Fahrt gerieten die beiden Insassen dann offensichtlich in einen lautstarken Streit.Die 39-jährige Fahrerin hielt zischen den Anschlussstellen Thurnau-Ost und Kulmbach/Neudrossenfeld auf dem Standstreifen an. Ihr gleichaltriger Beifahrer aus dem Landkreis Kulmbach stieg aus und überquerte die Autobahn hin zur Mittelschutzplanke, entschloss sich dann aber offensichtlich wieder zurück zum Standstreifen zu gehen.In diesem Moment wurde er vor den Augen seiner Freundin von einem 65 jährigen Rentner aus Sachsen mit seinem Auto frontal erfasst. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Mann so starke Verletzungen, dass er sofort starb. Der Mercedes-Fahrer, ein 65-Jähriger aus Sachsen, schaffte es, seinen Wagen abzufangen und sicher auf dem Seitenstreifen zum Stehen zu bringen. Er erlitt genauso wie die Frau einen Schock.Zunächst war der genaue Unfallhergang unklar. Da es zunächst geheißen hatte, dass es sich um ein Pannenfahrzeug handele, wurde auch ein Gutachter eingeschaltet, der im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth die Unfallstelle vermaß. Hierzu musste der Unfallort auf mehreren hundert Metern ausgeleuchtet werden. Erst die Zeugenaussage der Frau machte die ganze Tragik dieses Unglücks deutlich. Der Autofahrer hatte in der einsetzenden Dunkelheit keine Chance mehr, den Fußgänger noch zu erkennen. Erst nach dem Zusammenstoß leitete er eine Vollbremsung ein.Warum der Mann über die Autobahn lief, war bis gestern Abend unklar. "Über den Inhalt des Streits ist nichts bekannt", sagte ein Polizeisprecher. Der Unfall sei "sehr, sehr tragisch", sagt der Sprecher - auch für den Rentner, der den Mann angefahren hatte.Er und die Lebensgefährtin des Getöteten wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Ein Gutachter untersucht nun den genauen Hergang des Unfalls.Zur Unfallaufnahme musste die Autobahn bis 23:45 Uhr in Richtung Bayreuth komplett gesperrt werden. Die Unfallaufnahme der Polizei wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durch einen Gutachter unterstützt. Der Sachschaden wird mit etwa 2000 Euro beziffert.