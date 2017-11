A70 bei Thurnau: Renault kracht in Laster

Der Unfall ereignete sich um 10.45 Uhr am Ende der Steigung des Weißen Bergs (zwischen den Autobahnanschlussstellen Thurnau-West und Schirradorf).



Der Sattelzug war voll mit Getreide beladen und quälte sich mit 45 Stundenkilometern auf der rechten Spur den Anstieg hinauf. Am Steuer saß ein 58 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Bayreuth.



Der Fahrer des Renault, ein 29-Jähriger aus dem Landkreis Kulmbach, fuhr ungebremst in den langsam fahrenden Sattelzug.



Die beiden Männer blieben unverletzt, der Gesamtschaden beläuft sich auf 25000 Euro.



Der Renault musste abgeschleppt werden, die rechte Spur der A 70 war für Reinigungsarbeiten gesperrt.



Es kam zu einem Rückstau von etwa zwei Kilometern Länge.



Im Stau ereignete sich dann ein weiterer Unfall. Im Stop-und-Go-Verkehr übersah der Fahrer eines Lastwagens einen Mini und stupste ihn an. Schaden: 2000 Euro.