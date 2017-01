Zusammenstoß beim illegalen "Stärkeanfahren" in Kulmbach

Im Rahmen des "Stärkeanfahrens" von Radfahrern am Kulmbacher Festungsberg ist es am Dreikönigstag, 6. Januar, zu einem Zusammenstoß eines Radfahrers mit einem Pkw gekommen, teilt die Polizei mit.



Als der Radfahrer bei der verbotenen Abfahrt einen Pkw überholen wollte, bog dieser in eine Einfahrt ab, wodurch beide zusammenstießen. Der Radfahrer stürzte, während der Pkw-Fahrer gegen eine Straßenlaterne stieß. Nachdem sich der Radfahrer aufrappelte, entfernte er sich vom Unfallort, weshalb der Pkw-Fahrer die Polizei verständigte. Über die anderen Teilnehmer des "Stärkeanfahrens" konnte der Radfahrer schließlich ermittelt werden. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer leicht, während am Pkw ein Schaden in Höhe von circa 2000 Euro entstand.



Um den genauen Unfallhergang klären zu können, bittet die Polizeiinspektion Kulmbach Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 09221/6090 zu melden.