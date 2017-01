Wohnungsbrand in Kulmbach - Feuerwehr wird beschimpft

Wie die Feuerwehr Kulmbach in ihrem Einsatzbericht mitteilt, wurde sie am ersten Weihnachtsfeiertag zu einem Wohnungsbrand in die Burghaiger Straße in Kulmbach gerufen. Die Bewohnerin der Wohnung, eine 94-Jährige, war bereits von Nachbarn ins Freie gebracht worden und wurde vom Rettungsdienst untersucht, da der Verdacht einer Rauchgasvergiftung bestand.



Bei Eintreffen der Streife wurde festgestellt, dass die angrenzende Überdachung und Gartenmöbel bereits angebrannt waren. Der Terrassenbereich war stark verqualmt und die Hauswand rußgeschwärzt. Zwei aufmerksame Nachbarn hatten bereits mit Wassereimern erste Löschversuche unternommen



Das Feuer war bald gelöscht. Um Wasserschäden zu vermeiden, brachte die Feuerwehr Brandgut in den Garten und löschte es dort. Es entstand ein Schaden von ca. 25.000 Euro. Die ältere Dame wurde vorsorglich vom BRK zur Untersuchung ins Klinikum Kulmbach gebracht.



Nach ersten Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt die Ursache sein. Während des Einsatzes wurde die Burghaiger Straße für den Verkehr gesperrt. Das, berichtet die Feuerwehr Kulmbach, erregte bei einigen Autofahrern Unmut - mancher beschimpfte die Feuerwehr auf das Übelste, einer hatte es besonders eilig und fuhr auf der Gegenfahrbahn in die Burghaiger Straße ein.



Gegen 12.45 Uhr war der Einsatz wieder beendet und die Rettungskräfte konnten wieder den Heimweg antreten.