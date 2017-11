Wilder Bulle auf der Flucht erschossen

Der Jungbulle war aus seinem Stall ausgebrochen. Trotz intensiver Bemühungen konnte das Tier laut Polizei nicht eingefangen werden, sondern ging sogar auf den Landwirt los. Zeitweise lief das Rind in Richtung der stark befahrenen B85. Vorher trabte es auch in Richtung einer Bushaltestelle, an der mehrere Kinder warteten. Nachdem der Bulle nicht unter Kontrolle zu bringen war und eine erhebliche Gefahr von ihm ausging, musste er mit einem gezielten Schuss aus einem Scharfschützengewehr getötet werden.