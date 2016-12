Wiesenweg wird zum Radweg

von WERNER REIßAUS

Die Gemeinderatssitzung am Dienstagabend begann mit einer Gedenkminute für die Opfer und deren Hinterbliebenen sowie den verletzten Personen bei den schrecklichen Geschehen in der Bundeshauptstadt Berlin.

Neben einer Reihe von Baugesuchen hatte der Gemeinderat über die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Himmelkron zu beraten und fasste dabei den Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit. An der Trasse der alten Autobahn 9 soll ein Wohngebiet in ein Dorfgebiet umgewidmet werden. Der Grund sind die neuen Lärmschutzrichtlinien, die zur Folge haben, dass in dem fraglichen Bereich die vorgegebenen Lärmschutzrichtwerte nicht mehr eingehalten werden können. Erfreulich für die Gemeinde Himmelkron: Die Hälfte der Baugrundstücke sind bereits verkauft oder reserviert, so dass ein schnelles Handeln auch im Hinblick auf die weitere Erschließung des rund 9000 qm Baugeländes angesagt ist. Bauamtsleiter Bernd Krainhöfner hielt eine frühzeitige Beteiligung der Bürger und der Träger für öffentliche Belange für vorteilhaft, um mögliche Änderungswünsche in das spätere Verfahren auch im Parallelweg mit der notwendigen Änderung des Bebauungsplanes "Trasse alte BAB A 9" einfließen zu lassen. Konkret geht es vor allem um die Führung der notwendigen Erschließungsstraße. Für die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung wurde vom Gemeinderat die Variante gewählt, bei der die C.-W.-Rauh-Straße den Verkehr gleichmäßig auf die Königsberger Straße und die Lindenstraße verteilt. Während die Straße mit einer Breite von 5,50 Meter geplant ist, soll der Gehweg eine Breite von 1,50 Meter bekommen. Es wurde angeregt, in Kürze mit dem planenden Ingenieur-Büro aus Kronach gemeinsam mit dem Bauausschuss einen Ortstermin vorzunehmen, bei dem die zentrale Frage der Erschließung beleuchtet werden soll.



Im Radwegebau von Himmelkron nach Schlömen im Bereich von der Staatsstraße 2182 bis zur Baille-Maille-Brücke scheint die Gemeinde Himmelkron nun doch vorwärts zu kommen, nachdem die ursprüngliche Bahntrasse und auch die Trasse neben dem Bahndamm auf Widerstand stieß. Zweiter Bürgermeister Harald Peetz (CSU) berichtete, dass im Gespräch mit dem Amt für Ländliche Entwicklung in Bamberg eine Möglichkeit gesehen wurde, den Radweg auf einem kurzen Stück vom früheren Bahnnhofsgelände parallel neben der Staatsstraße bis hin zur Einmündung in die Zufahrt zur Kläranlage zu führen. Von dort aus soll der jetzige Wiesenweg bis zur Baille-Maille-Brücke als Radweg ausgebaut werden. In die Förderung würden auch notwendige Sicherungsmaßnahmen an dem historischen Brückenbauwerk mit einfließen. Bürgermeister Gerhard Schneider (CSU): "Das ist eine vernünftige Lösung und ich bin sehr dankbar, dass diese Trasse jetzt so auf den Weg gebracht wurde und dass auch eine Förderung möglich ist."



Für die Zukunft fasste der Gemeinderat noch einen Grundsatzbeschluss: Bei der Fällung von gemeindlichen Bäumen haben die Holzwerber künftig für eine vollständige Räumung des Lagerplatzes zu sorgen. Gemeinderat Rudi Gumtow (SPD) drückte seine Verwunderung über den "Verkehrsschilderwahn" in der Hauptstraße in Gössenreuth aus und bat um Aufklärung. Pia Aßmann (CSU) erinnerte an die notwendige Erstellung eines Spielgerätehauses für den Kinderhort in Lanzendorf.









Gemeinderat Himmelkron in Kürze

Bauanangelegenheiten Klaus und Ingeborg Emmerich, Sulzbach-Rosenberg, Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage auf dem Grundstück Egerländerweg 1. Dagmar Hagen und Benno Peetz, Ortenburg, Neubau eines Wohnhauses mit Garage auf dem Grundstück Ostpreußenweg 10. Raimund und Cornelia Oetter, Errichtung eines Garagenhofes mit 10 Garagen am Grundstück Auweg 7.



Breitbandausbau Die Gemeinde beteiligt sich am Bundesförderprogramm mit der Erstellung eines Masterplanes.



Wlan-Hotspots Gegen die Stimmen von Manuel Gumtow und Alfons Lauterbach (beide FW) sprach sich der Gemeinderat dafür aus, vorerst am Schwimmbad, am Partnerschaftsplatz, Bauhof und am Griesplatz in Lanzendorf eine Einrichtung zu prüfen.



Bürocontainer Als Übergangslösung werden im Hinterhof zwischen Rathaus und Kantnershaus zwei Doppel-Bürocontainer aufgestellt. Kosten: 12 100 Euro; Kosten für Netz- und Stromanschluss: rund 1 000 Euro.



Sicherheitsbeauftragter Bauhofmitarbeiter Michael Pochanke ist Sicherheitsbeauftragten der Gemeinde.



Warnbeklebung Die Kosten für den Gerätewagen der FF Lanzendorf über 1844 Euro wurden genehmigt. Rei.