Wenn Bewährung keine Wirkung zeigt

Ein Kulmbacher wurde gestern am Amtsgericht zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten verurteilt. Dem 21-Jährigen wurde Diebstahl und vorsätzliche Körperverletzung vorgeworfen. Der Staatsanwalt sprach wiederholt von "einem besonderen öffentlichen Interesse an der Strafverfolgung", denn der Angeklagte ist kein unbekanntes Gesicht.



Langes Vorstrafenregister



Das Strafregister des gelernten Feinmechanikers ist ellenlang: Von Diebstahl über Betäubungsmitteldelikte bis zu schwerer Sachbeschädigung, Bandendiebstahl und Hausfriedensbruch hat er sich in den Jahren 2009 bis 2013 so einiges zu Schulden kommen lassen. 2014 wurde der damals 18-Jährige zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt, das dritte Jahr steht er mittlerweile unter Bewährung.



Doch die Bewährungsauflagen hat er in den vergangenen Jahren wiederholt verletzt, vor allem eine Weisung des Gerichts, sich von Alkohol und Betäubungsmitteln fernzuhalten, ignorierte er wiederholt. In der Verhandlung zeigte er erneut Unverständnis für das Verbot.



Alkohol war auch am 4. September 2016 im Spiel, als der Angeklagte im Tanzcenter in Schwingen in eine Schlägerei verwickelt war. Zwischen ihm und einem anderen Beteiligten kam es auf der Toilette zu einer Auseinandersetzung, bei der sich der Beschuldigte einen Schlag auf die Nase einhandelte. Sicherheitskräfte trennten die zwei und brachten sie zur Tür.



Dort holte der Angeklagte überraschend zu einem Faustschlag aus und traf den anderen Beteiligten oberhalb des Auges. Sowohl der Angeklagte als auch sein Gegenüber sind laut Aussagen der geladenen Zeugen stark alkoholisiert gewesen, beide konnten die Geschehnisse nicht mehr vollständig rekonstruieren. Der Angeklagte erlitt eine Prellung im Gesicht und einen Fingerbruch, der operiert werden musste. Laut der Verteidigung war der 21-Jährige wegen seiner eigenen Verletzung aufgebracht und schlug deshalb zu. Er selbst räumte ein, aufgrund des Alkohols stark emotional und unvernünftig reagiert zu haben.



Diebstahl bleibt Diebstahl



Obwohl er bereits wegen des Faustschlags in Schwingen straffällig wurde, kam der 21-Jährige am 12. Oktober 2016 erneut in einen Konflikt mit dem Gesetz. Er entwendete in einem Kulmbacher Baumarkt vier Schrauben im Wert von 3,04 Euro und wurde an der Kasse von einem Sicherheitsdetektiv gestellt.

Im Anbetracht des Sachwerts scheint eine Anklage verwunderlich, doch Richterin Sieglinde Tettmann machte deutlich, dass ein Diebstahl eben ein Diebstahl bleibe, unabhängig vom Wert des Diebesgutes. "Hat jemand genug ausgefressen und begeht erneut eine Straftat, ist es egal, ob es sich um eine Tütensuppe für 90 Cent handelt", erklärt sie.



Der Angeklagte stritt den Diebstahl ab, er beharrte darauf, dass er die Schrauben versehentlich in seinen Helm getan und an der Kasse während des Kaufs eines anderen Produkts vergessen hatte. Dies widersprach jedoch der Aussage des Sicherheitsdetektivs: Dieser will gesehen habe, dass er die Schrauben bis zur Kasse in seiner Hand verdeckt hatte und sie schließlich in den Helm warf, während er sich unauffällig umschaute. Zusätzlich wog er sie nicht ab, was bei losen Schrauben immer vom Kunden durchgeführt werden muss. Am Ende wurde der Angeklagte aufgrund fehlender Glaubwürdigkeit und vieler Unstimmigkeiten des Diebstahls schuldig gesprochen, ebenso der vorsätzlichen Körperverletzung. Das Gericht gab an, dass es sich um zwei Vorsatztaten und nicht etwa um Ausrutscher handele.



Das Strafmaß beträgt fünf Monate Freiheitsentzug, die Kosten für das Verfahren muss der Angeklagte tragen. Richterin Sieglinde Tettmann sah davon ab, die Strafe zur Bewährung auszusetzen: "Ich sehe hier nicht, dass der Angeklagte ausreichend gefestigt ist." Zudem führte sie aus, dass der Angeklagte seine Bewährung offensichtlich nicht ernst nehme und eine Geldstrafe, wie sie die Verteidigung gefordert hat, keine Wirkung zeigen würde. Die Chancen stünden allerdings gut, dass die Strafe in zweiter Instanz noch zur Bewährung ausgesetzt wird.

Der Anwalt des Beklagten, Ralph Pittroff, kündigte nach dem Urteil gleich an, in revision zu gehen.