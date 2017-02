Warum ein Tiermosaik in Kulmbach ein Trafohäuschen schmückt

Unser sechster Spaziergang für Entdecker führt uns heute zu einem Zebra, zu einem springenden Antilopen, einem stolzen Strauß und anderen Tieren. Wer glaubt, so etwas gebe es in Kulmbach nicht, der irrt. Im Schießgraben wird er fündig werden.



Hier - zwischen der Oberen Schule und dem Markgraf Georg Friedrich Gymnasium - befindet sich eine Trafostation, versehen mit vielen kleinen Mosaiksteinen. Auf der Seite zum Pausenhof der Oberen Schule sind die angesprochenen Tiere zu sehen. Aber wer hat dieses Kunstwerk hier geschaffen? Es war der Künstler Caspar Walter Rauh, geboren am 13. Oktober 1912 in Würzburg und gestorben am 7. Oktober 1983 in Kulmbach.





Phantastischer Realismus



Rauh war ein deutscher Zeichner, Grafiker und Maler der Nachkriegszeit. Er gilt als Vertreter des Phantastischen Realismus. Rauhs Vater war Beamter, die Mutter bäuerlicher Herkunft. Die Familie zog nach Bayreuth, wo Rauh ab 1923 ein Humanistisches Gymnasium besuchte und sich 1926 der Wandervogel-Bewegung anschloss.

Nach dem Abitur begann Caspar Walter Rauh 1932 ein Studium an der Kunstakademie Düsseldorf bei den Professoren Werner Heuser und Heinrich Nauen. Er bewunderte Kubin, Masereel und Cézanne.



1934/35 verbrachte der junge Künstler einige Monate in Amsterdam im Kreis ehemaliger Paul-Klee- und Bauhaus-Schüler. Ab 1936 setzte er sein Kunststudium an der Akademie Leipzig bei Walter Tiemann fort. Schon ein Jahr später zog er nach Berlin, wo er als Künstler tätig war und zugleich für eine Werbeagentur arbeitete.





In Polen an der Front



Eine erste Ausstellung fand 1939 in der Berliner Galerie Zintl statt. Im selben Jahr, unmittelbar im Anschluss an seine Heirat, wurde er Infanterist an der Front in Polen. Später brachte ihn der Krieg nach Frankreich und Russland, wo er als Kartenzeichner eingesetzt wurde.



Gegen Ende des Kriegs geriet er in Gefangenschaft. Von 1945 bis 1955 lebte Rauh unter schwierigen ökonomischen Bedingungen in Himmelkron. Dorthin war seine Familie während des Kriegs evakuiert worden. Er zeichnete die Häuser von Dorfbewohnern, wofür er oft in Naturalien bezahlt wurde.



1955 zog die inzwischen um einen Sohn und um eine Tochter erweiterte Familie nach Kulmbach. Seit 1958 war Caspar Walter Rauh Mitglied der belgischen Künstlergruppe "Fantasmagie", der Vertreter des Phantastischen Realismus aus ganz Europa angehören. Er beteiligte sich regelmäßig an den Ausstellungen der Gruppe.





"Kunst am Bau"



Auch in Einzelschauen wurde sein Werk immer wieder gezeigt. 1971 erhielt er den Kulturpreis der oberfränkischen Wirtschaft. Vorrangig zur Sicherung des Lebensunterhalts nahm Rauh diverse Aufträge zur Gestaltung von großflächigen Glasmosaiken an. Seine "Kunst am Bau" ist vor allem im Raum Kulmbach/Bayreuth zu finden.

Und hier kommen wir zurück in den Schießgraben. Denn ein Beispiel seiner Tätigkeit ist eben dieses Transformatorenhäuschen, auf dem Tiere der afrikanischen Savanne abgebildet sind. In seiner autobiografischen Skizze "Curriculum Vitae" bezeichnet Rauh diese Auftragsarbeiten als "unbefriedigend".



Rauhs Nachlass, eine umfangreiche Sammlung von Zeichnungen, Druckgraphiken, Gemälden und der gesamte Werkstattkomplex, befindet sich als Dauerleihgabe der Oberfrankenstiftung im Kunstmuseum Bayreuth.