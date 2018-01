Vermisster wieder da: Verwirrt in Nürnberger Klinikum

Seit vergangener Woche hatte die Polizei nach dem Mann, der medizinische Hilfe benötigt, gefahndet. Am Wochenende war auch um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten worden. Die gab es zuhauf, wie die Kulmbacher Polizei mitteilt, die davor gewarnt hat, den 49-Jährigen anzusprechen, da er möglicherweise unberechenbar reagieren könnte und zudem an einer ansteckenden Krankheit leidet.



Hinweise aus ganz Deutschland

Laut Polizei gab es Hinweise aus ganz Deutschland. Viele erklärten, den Mann gesehen zu haben. "Wir haben die jeweiligen Inspektionen informiert, die den Beobachtungen nachgegangen sind", heißt es aus der Kulmbacher Inspektion. Gefunden wurde der Kulmbacher nicht. Auch die Kulmbacher Polizei hatte am Wochenende Personensuchhunde eingesetzt - erfolglos.



Verwirrt

Am Montag gegen 10 Uhr hat der 49-Jährige das Klinikum Nürnberg-Süd aufgesucht. In einem verwirrten Zustand, so die Polizei. Der Mann sei nicht verletzt gewesen und werde wohl in das Bezirksklinikum in Bayreuth gebracht.