Vandalen beim MCT Kulmbach: Es waren wohl Kinder

Die Kinder schlugen oder traten Türen, Fenster und Scheiben ein und warfen Möbel aus den Gebäuden.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei versuchten die zunächst unbekannten Randalierer auch, in den Räumlichkeiten des Clubs die Schlösser von zwei Containern aufzubrechen.





Hoher Sachschaden



Der Sachschaden wird von den Vorsitzenden auf etwa 5000 Euro geschätzt.



Am Dienstagabend teilte die Polizei auf Nachfrage mit, dass offenbar zwei Kinder die Tat begangen haben. Sie hatten sich erneut im Umfeld aufgehalten. Die Ermittlungen dauern an.