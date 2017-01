Unfall in Kulmbach - eine Leichtverletzte und hoher Sachschaden

Ein 47-Jähriger befuhr am Donnerstag die Lichtenfelser Straße in Kulmbach stadteinwärts und wollte die Kreuzung an der Hardenbergstraße geradeaus überqueren, als eine vorfahrtsberechtigte 53-Jährige mit ihrem Pkw von links kommend auf der Hardenbergstraße geradeaus fahren wollte.



Die Ampel war zu dieser Zeit nicht in Betrieb. Bei dem heftigen Zusammenstoß wurden beide Autos total beschädigt. Die Fahrerin kam mit leichteren Verletzungen ins Klinikum Kulmbach. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro