Unfall in Kulmbach: Auto landet auf dem Dach

Einmal nicht aufgepasst - und schon liegt der teure Audi auf dem Dach. Am Samstag ereignete sich ein spektakulärer Unfall in der Blaicher Straße.



Eine 70-jährige Frau aus dem Landkreis kam kurz vor Mittag aus Ziegelhütten und fuhr in Richtung Krankenhauskreuzung. Nach Angaben der Kulmbacher Polizei geriet die Autofahrerin aus unbekannter Ursache zu weit nach rechts. Dann kollidierte der Wagen der Frau mit einem dort geparkten BMW, der noch auf einen VW geschoben wurde. Durch den Anstoß schaukelte sich der neuwertige Audi auf, kippte um und blieb quer zur Fahrbahn auf dem Dach liegen.



Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Kulmbacher Klinikum gebracht. Den gesamten Sachschaden schätzt die Polizei auf zirka 42.000 Euro.



Die Feuerwehr Kulmbach war unter der Leitung von Stadtbrandmeister Michael Weich mit zwei Fahrzeugen und acht Mann an der Unfallstelle. Die Feuerwehrleute sorgten für den Brandschutz, richteten eine Umleitung ein und entfernten ausgelaufenes Motoröl. Schließlich war es ihre Aufgabe, das Fahrzeug mit Muskelkraft wieder auf die Räder zu stellen.