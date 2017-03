Unbekannter verprügelt Frau in Weismain - Polizei sucht nach Glücksbärchi

Bei einer Faschingsveranstaltung in Weismain (Kreis Lichtenfels) im Februar hat ein Unbekannter eine junge Frau verprügelt und verletzt. Die Polizei fahndet nach dem Täter und hat jetzt einen wichtigen Hinweis erhalten. Das meldet die Polizei.



Am Sonntag, 26. Februar 2017 gegen 19 Uhr fasste ein unbekannter Mann einer 19-Jährigen ans Gesäß. Als die junge Frau sich wehrte, schlug der Mann unvermittelt mit der Faust zu, wodurch die Frau stürzte. Als sie dann am Boden lag, trat der Täter ihr noch mehrmals gegen den Körper. Die 19-Jährige erlitt erhebliche Verletzungen und begab sich in ärztliche Behandlung. Der Täter trug dabei ein rosafarbenes Bärenkostüm mit Regenbogenaufdruck auf dem Bauch.



Bei den Ermittlungen erfuhr die Polizei, dass in der Reinigung "Kingsgard" in Kulmbach in der vergangenen Woche drei Bärenkostüme aus der Zeichentrickserie "Glücksbärchis", darunter ein rosafarbenes, abgegeben wurden.



Diese Kostüme holte eine etwa 40 Jahre alte Frau mit blonden, längeren Haaren, wieder ab. Diese Frau könnte eine wichtige Zeugin sein. Sie wird daher dringend gebeten, sich direkt bei der Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0 zu melden.



Falls weitere Personen Hinweise auf den Täter geben können, werden auch sie gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.



Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 190 Zentimeter groß, rosafarbenes Bärenkostüm mit Regenbogenaufdruck, er trug weiße Adidas-Turnschuhe mit schwarzen Streifen.