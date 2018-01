Toben, tanzen und ein süßer Regen

Hoch her ging es gestern Nachmittag in der Dr.-Stammberger-Halle. Rund 900 lustig kostümierte Kinder und Erwachsene eroberten Saal, Foyer und Galerie und erlebten einen lustigen Nachmittag mit vielen Spielen und einem tollen Showprogramm. Prinzessinnen und Raubritter, Vampire und Meerjungfrauen, Cowboys, Indianer sowie allerlei fantasievolle Fabelwesen, Hexen und Zauberer feierten mit dem gut gelaunten Betreuerteam eine große Faschingsparty - laut, bunt und lustig, so wie ein Kinderfasching sein muss.





Ideenreich genäht und gebastelt



Die Kinder, aber auch viele Eltern, hatten sich bei der Gestaltung ihrer Kostüme viel Mühe gegeben und originelle Ideen umgesetzt. Die schönsten Verkleidungen belohnte die Jury mit Geschenken: Die kleine Meerjungfrau im handgenähten Kleid, der Zirkusdirektor und Familie Obstsalat und ein Mathebuch auf zwei Beinen begeisterten die Jury besonders.





Bezaubernde Zeitungsprinzessin



Sonderpreise der Bayerischen Rundschau gab es für die schönsten Zeitungskostüme. Den ersten Preis bekam ein beeindruckendes Gesamtkunstwert. Valeria Martel war als Prinzessin von Kopf bis Fuß zauberhaft in Zeitungspapier gekleidet - inklusive Krone und Blumenkörbchen, alles liebevoll von der Mutter der Zweijährigen selbst gebastelt. Zur Belohnung bekam die ganze Familie einen Ausflug ins Kino geschenkt.



Platz zwei ging an Milena Pfeifer, die ein Kleid samt Ohrringen und Haarschleife gebastelt hatte. Sehenswert auch die weiteren Zeitungskostüme: Raumfahrerin, Piratin, Haifisch und Qualle. Alle durften sich auf der Bühne vorstellen und freuten sich über kleine Preise.



Geschenke gab es auch für die jungen Talente, die bei der Mini-Playback-Show antraten und ihre Popstar-Favoriten imitierten. Geschicklichkeit war beim Zeitungstanzspiel gefragt - und beim Fangen der vielen Süßigkeiten, die in bester Faschingstradition von der Bühne aus in die Menge geworfen wurden. Zwischendurch schlängelte sich die ganze Meute als Riesen-Gaudiwurm durch die Stadthalle, angefeuert von König Philipp Weber.





Könner auf der Bühne



Sich auf der Tanzfläche auszutoben machte den Mädchen und Jungen ebenso viel Spaß wie das Zuschauen. Auf der Bühne gab es pfiffige Vorführungen der Mädchen der 1. Kulmbacher Showtanzgarde und der Gruppen Dance D'Lite und Lil D'Lite aus der "Alten Spinnerei". Sie bekamen für ihre Tänze donnernden Applaus.