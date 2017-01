"Tanne": Saal soll über Rampe zugänglich sein

von WERNER REIßAUS

Das größte Projekt, das die Gemeinde Harsdorf heuer angehen will, wird das Gemeindezentrum "Zur Tanne". Es soll mit einem Außenaufzug einen barrierefreien Zugang bekommen und energetisch saniert werden. Bürgermeister Günther Hübner (CSU) stellte bei der ersten Arbeitssitzung im neuen Jahr fest: "Wir stehen vor großen Herausforderungen, und die geplanten Maßnahmen müssen erst einmal finanziert werden."



Der behindertengerechte Zugang für den Saal der "Tanne" soll über eine drei Meter lange Rampe erfolgen. Dafür gibt es zwei Planungsvarianten von Architekt Berthold Just. Das Gremium entschied sich nach gründlicher Beratung für die platzsparende Variante, die direkt vom Eingang auf der linken Seite in den Saal führt. Ob diese Rampe mit einem Schließmechanismus an der Außenwand hochgeklappt und dort befestigt werden kann, darüber will man noch beraten.



Denn Hermann Hofmann (FW) stellte die Frage: "Warum soll die Rampe mit einem komplizierten Mechanismus versteckt werden? Die Rampe würden auch ältere Besucher des Saals gern benutzen, die nicht behindert sind." Sein Fraktionskollege Thomas Böhner wollte erst einmal die Kosten geklärt wissen, bevor man weitere Beratungen anstellt, und Wilfried Löwinger (CSU) schlug vor, die Rampe noch um einen Meter in das vorhandende Podest zu verschieben.





Dorf rausputzen



Die Gemeinde Harsdorf nimmt als Sieger des Kreiswettbewerbs "Unser Dorf soll schöner werden - Unser Dorf hat Zukunft" am Bezirkswettbewerb teil. Dazu werden vier Mitglieder des Gemeinderats mit Bürgermeister Günther Hübner ein Tagesseminar an der Schule der Dorf- und Flurentwicklung in Klosterlangheim besuchen. Mit Blick auf den Bezirkswettbewerb kündigte der Bürgermeister noch Maßnahmen im Frühjahr an: Pflanzarbeiten am Festplatz und Wegebefestigungen im Friedhof.



Über eine eventuelle Gestaltung des Dorfplatzes will der Bürgermeister sich noch einmal mit den Anliegern sprechen. Stefan Holzheu (SPD) machte sich für ein Zukunftskonzept stark, das aber kein Papier sein dürfe, sondern von den örtlichen Vereinen und Verbänden mit Leben erfüllt werden müsse.



Wilfried Löwinger berichtete über die jüngste Sitzung der lokalen Leader-Aktionsgruppe Kulmbacher Land. Der Aktionsplan bis 2020 hat weiter Bestand und darin ist unter anderem auch der Garten am Gesundheitsbahnhof in Harsdorf enthalten. Daran will die Gemeinde Harsdorf festhalten.



Die Mitte der derzeitigen Wahlperiode nutzte Bürgermeister Hübner für einen Ausblick auf die Aufgaben. Dazu gehört die Sanierung der Straße von Zettmeisel nach Altenreuth, die in zwei Bauabschnitten vorgenommen wird; die Pflasterarbeiten am Bauhof, eine Digitalisierung des gemeindlichen Straßen- und Wegeverzeichnisses. Auf der Liste steht auch die Aufstellung von Bebauungsplänen, um Baugrundstücke für junge Familien zu erschließen.





Schwierige Projekte



Als Problemfelder bezeichnete der Bürgermeister den Bau eines Oberflächenwasserkanals in der Blumenstraße und im Tulpenweg sowie die Wasserversorgung, die für Harsdorf und Ramsenthal von den Gemeinden Harsdorf und Bindlach gemeinsam betrieben wird. Dabei geht es auch um die Frage, ob ein Anschluss an den Bayreuther Ast der Fernwasserversorgung Oberfranken auf Dauer vielleicht kostengünstiger wäre.



Weitere Straßensanierungen stehen in Haselbach und von Oberlaitsch in Richtung Lanzendorf an. Bürgermeister Hübner ließ nicht unerwähnt, dass ihm die demografische Entwicklung der Bevölkerung sorge.



Hermann Hofmann meinte, die Gemeinde könne mit denLärmschutzmaßnahmen an der Autobahn noch nicht zufrieden sein. Hier müsse noch eine Nachbesserung erfolgen und wenn es eine Geschwindigkeitsbegrenzung am Harsdorfer Berg sei. Thomas Böhner bat darum, dass der Schotterweg zwischen den beiden Bahnübergängen fußgängerfreundlich gestaltet wird. Ebenso der Fußweg von der Autobahnbrücke zum "Dampferstadl".